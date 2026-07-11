La expectativa por el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza lleva a muchos aficionados a buscar transmisiones gratuitas en internet. Sitios como Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Roja Directa, Pirlo TV o FCTV33 prometen acceso sin costo, pero detrás de esa oferta suelen esconderse amenazas que ponen en riesgo los datos personales, las cuentas y hasta el dinero de los usuarios.

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El fútbol es solo el anzuelo para capturar sus datos

Muchos de estos portales piratas no tienen como fin principal transmitir el evento deportivo. Su verdadera intención es atraer a una audiencia masiva para exponerla a redes publicitarias maliciosas. Como bien señala Malwarebytes, en estos casos “tus datos son el producto; el «flujo» es el cebo”.

Estos sitios suelen utilizar una misma estructura visual para parecer legítimos, incluyendo reproductores de vídeo falsos y botones de “ver en directo” que no funcionan como deberían. Tal señala Malwarebytes, al entrar, el usuario se convierte en el objetivo de un negocio donde “los estafadores no crean la demanda, simplemente se colocan delante con un cubo y se llevan el dinero”.

Las páginas piratas buscan captar datos personales más que transmitir el partido. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona la trampa del clic?

El peligro no siempre es evidente al primer vistazo. Estos sitios operan mediante tácticas que obligan al usuario a interactuar constantemente con la página, activando así diferentes amenazas:

El laberinto del botón “Reproducir”: Al intentar iniciar el video, se abren múltiples pestañas y ventanas emergentes. Cada clic genera ganancias para el estafador y aumenta las posibilidades de descargar archivos dañinos.

Al intentar iniciar el video, se abren múltiples pestañas y ventanas emergentes. Cada clic genera ganancias para el estafador y aumenta las posibilidades de descargar archivos dañinos. Anuncios invisibles: Técnicamente, estas páginas cargan anuncios minúsculos (de un solo punto o píxel) que el ojo humano no ve, pero que sirven para generar visualizaciones fraudulentas a costa del tráfico del usuario.

Técnicamente, estas páginas cargan anuncios minúsculos (de un solo punto o píxel) que el ojo humano no ve, pero que sirven para generar visualizaciones fraudulentas a costa del tráfico del usuario. Malware disfrazado: El malware (que es simplemente un programa diseñado para dañar o espiar su dispositivo) suele presentarse como una actualización necesaria de software o un reproductor que debe instalarse para ver el partido.

El peligro real: más allá de una simple molestia

No se trata solo de publicidad invasiva. El riesgo mayor es el robo de información sensible. Al respecto, los expertos de Kaspersky advierten que “durante este periodo, el rival más peligroso para muchos aficionados no estará en la cancha, sino en internet”.

El phishing sigue siendo una de las principales amenazas durante eventos deportivos. Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes buscan sustraer datos personales y bancarios mediante el phishing, una técnica donde suplantan la identidad de sitios reales para que usted entregue sus contraseñas o números de tarjeta voluntariamente. La situación es preocupante en nuestra región, ya que se estima que el 39 % de los latinoamericanos no sabe distinguir un sitio web falso de uno verdadero.

Consejos para no ser la próxima víctima

Para disfrutar del encuentro entre Argentina y Suiza con tranquilidad, además de seleccionar canales y apps oficiales, también es fundamental seguir estas recomendaciones de seguridad: