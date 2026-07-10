Christopher Nolan, director de ‘Oppenheimer’, sorprendió con inesperada opinión sobre la inteligencia artificial

La inteligencia artificial sigue siendo uno de los temas que más debate genera en la industria del entretenimiento. Ahora, el director Christopher Nolan, ganador del Óscar por Oppenheimer, compartió su postura y aseguró que, aunque esta tecnología puede ser útil para el cine, nunca podrá reemplazar la creatividad humana.

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Las declaraciones fueron entregadas a la AFP en París, mientras el cineasta se prepara para el estreno de su nueva película, La odisea.

Christopher Nolan cree que la IA no puede crear por sí sola

Para Nolan, la inteligencia artificial puede aportar herramientas valiosas en la producción cinematográfica, pero no es capaz de generar ideas originales.

“Las herramientas visuales que proceden de este avance tecnológico serán, algunas de ellas, útiles, pero creo que la idea de que va a sustituir a los seres humanos o a la creatividad humana es, en mi opinión, absurda”, afirmó.

Christopher Nolan afirmó que la IA puede ayudar al cine, pero no crear obras originales. Foto: Warner Brothers.

El director explicó que los modelos actuales de inteligencia artificial funcionan a partir de contenido creado previamente por personas.

Estos modelos “son esencialmente algoritmos de muestreo. Toman todas mis películas, toman todas sus palabras, las trituran y las escupen de nuevo. Pero, a menos que les des algo nuevo, no van a producir nada, no pueden crear nada”, aseguró.

También cuestionó el entusiasmo por la inteligencia artificial

El cineasta considera que existe una diferencia entre el éxito comercial de la IA y la percepción del público sobre esta tecnología.

“Nunca vi una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversores y las empresas tecnológicas, y que haya sido rechazada tan masivamente por el público”, explicó, al referirse a la tendencia de “AI slop” (“basura digital”), utilizada para describir videos generados rápidamente mediante inteligencia artificial.

El cineasta relacionó el rechazo a la IA con el auge de la llamada "basura digital". Foto: Getty Images

Cree que los jóvenes son los más escépticos

Christopher Nolan también aseguró que el rechazo hacia la inteligencia artificial es especialmente visible entre las nuevas generaciones.

“Hay una especie de desprecio hacia todo lo relacionado con la IA y es bastante llamativo si lo comparamos con su éxito comercial. Creo que hay mucho escepticismo al respecto y que está completamente justificado”.

Las declaraciones del director llegan poco antes del estreno de La odisea, su nueva producción inspirada en el viaje mitológico de Ulises.

*Con información de AFP.