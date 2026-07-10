Nequi respondió a SEMANA tras video viral de cómo roban a la gente con créditos a nombre de las víctimas

Recientemente, un video en redes sociales puso en evidencia una técnica que usan los delincuentes para engañar a usuarios de plataformas digitales.

Quedó registrado cómo operan los estafadores para sacar créditos a nombre de las víctimas para robar por Nequi

En esta modalidad, las personas reciben dinero que no esperaban y luego son contactadas bajo presión emocional para que lo “devuelvan”.

Eso no es todo. El dinero recibido y no esperado resulta ser, en ocasiones, el desembolso de un crédito pedido por estafadores suplantando la identidad del propietario de ese Nequi.

Ante la gravedad de estos hechos, SEMANA habló con Nequi, que ha compartido una serie de recomendaciones oficiales para que sus clientes no terminen pagando deudas ajenas.

La respuesta oficial de Nequi

Nequi fue enfático en que la seguridad empieza por no seguir instrucciones de personas desconocidas que contacten a alguien por fuera de la aplicación. En su comunicado oficial, la entidad advierte:

“Si recibe dinero de una persona desconocida y posteriormente lo contactan por llamada, mensaje de texto o redes sociales para pedirle que lo devuelva, no realice ninguna transferencia ni siga instrucciones de terceros”.

Nequi advirtió que nunca solicita devolver dinero mediante llamadas o mensajes. Foto: Instagram - @edurivera.co / SEMANA

Además, es importante entender que los procesos bancarios son automáticos y no requieren intermediarios telefónicos.

Según la entidad, “Nequi nunca te va a llamar para ayudarte a desembolsar un crédito”. El término desembolsar se refiere simplemente al momento en que el banco entrega o pone el dinero del préstamo en su cuenta.

Hoja de ruta: ¿qué hacer si le llega dinero inesperado?

Si nota un saldo a favor que no reconoce, la instrucción principal de Nequi es mantener la calma y no mover los fondos. En lugar de contactar al remitente, debe dirigirse a los canales de atención autorizados.

Reporte el caso: Use la línea 300 600 0100 o el chat de “Ayuda” en su sitio web oficial. Canales de denuncia: Si el mensaje o la llamada le parecen sospechosos, puede informarlo al correo correosospechoso@nequi.com o al WhatsApp 300 887 6817. Verifique su cuenta: Recuerde que la única forma de gestionar créditos reales es a través de la aplicación oficial; no crea en enlaces o promesas de préstamos fáciles que lleguen por otros medios.

Nequi aclara que este tipo de fraudes no son exclusivos de su plataforma, sino que afectan a todo el sistema financiero actual.

“Recalcamos que estas recomendaciones que entrega Nequi pueden tenerse en cuenta para otras plataformas financieras”, explica la empresa.

Por ello, recalca que la prevención individual es la herramienta más fuerte contra el crimen digital: “Este es un asunto que impacta a toda una industria a nivel mundial y es fundamental el autocuidado de las personas”.

Finalmente, si usted es quien cometió el error de enviar dinero a otro número, la recomendación es usar la opción ‘Pide plata’ dentro de la misma aplicación para solicitar la devolución formal, evitando siempre el contacto directo o agresivo con el destinatario.

¿Cómo funciona el “crédito fantasma”?

Todo comienza cuando los estafadores obtienen datos personales de alguien y los usan para pedir un préstamo a su nombre. A este proceso se le llama suplantación o robo de identidad, que es básicamente cuando alguien se hace pasar por usted para adquirir una obligación financiera.

Una vez el dinero del crédito llega a la cuenta de la víctima, los delincuentes llaman asegurando que fue un error, usando historias urgentes como familiares enfermos.

El peligro real es que, si usted les transfiere el dinero de vuelta, ellos se quedan con el efectivo y usted se queda con la obligación legal de pagar el préstamo.