Netflix prepara un cambio histórico: así quiere facilitar que los usuarios encuentren qué ver fácil y rápido

Netflix continúa renovando su plataforma con el objetivo de hacer que encontrar contenido sea más fácil, rápido y personalizado. En los últimos meses, la compañía ha incorporado nuevas funciones y también estudia cambios más ambiciosos para resolver uno de los mayores retos del streaming: ayudar a los usuarios a elegir qué ver entre un catálogo con miles de títulos.

Aplicaciones para ver gratis el Mundial: por qué no debería descargar la APK de Fútbol Libre para los cuartos de final

Netflix prepara nuevas funciones para revolucionar la forma de ver series y películas

Entre las novedades que evalúa la empresa se encuentra la creación de canales en directo que transmitirían de forma continua películas, series y programas organizados por géneros o temáticas, en un formato similar al de la televisión tradicional. La propuesta busca ofrecer una experiencia más dinámica y reducir el tiempo que los usuarios dedican a buscar contenido antes de reproducirlo.

Según informó The Wall Street Journal, la iniciativa ha sido discutida por los directivos de Netflix como una estrategia para aumentar la participación de los suscriptores. El proyecto surge en un momento en el que, de acuerdo con un informe de Bloomberg, el interés de los espectadores por las segundas temporadas de algunas series ha disminuido.

Netflix busca mantener a los usuarios más tiempo dentro de la plataforma. Foto: Getty Images / Netflix

Además de esta posible incorporación, la plataforma continúa ampliando su oferta de contenidos. Recientemente anunció la llegada de videos de corta duración procedentes de internet, enfocados en temas como viajes, gastronomía, moda, celebridades, decoración y bienestar. Estas producciones tendrán una duración de entre tres y 20 minutos y comenzarán a aparecer en algunas regiones a partir del 3 de agosto.

Netflix también analiza integrar servicios de streaming de terceros dentro de sus propias suscripciones. Esto permitiría que los usuarios accedan a contenido de otras compañías, como NBCUniversal, sin abandonar la aplicación, una estrategia que ya implementan otras plataformas como Prime Video para concentrar distintos catálogos en un solo lugar.

*Con información de Europa Press.