La función poco conocida de Netflix que debe activar para ver películas y series en el celular sin conexión a internet

El contenido en streaming se ha convertido en una de las principales formas de entretenimiento para millones de personas que disfrutan de películas, series y documentales de géneros como terror, ciencia ficción, romance o drama.

Entre las plataformas más populares se encuentra Netflix, disponible en numerosos países con un amplio catálogo que se renueva constantemente para incorporar nuevos títulos y responder a las tendencias del momento.

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Para acceder a este servicio es necesario contar con una suscripción de pago y una conexión estable a internet. Aunque el registro puede realizarse desde un dispositivo móvil, la calidad de la experiencia depende en gran medida de la red disponible, ya que una conexión deficiente puede provocar pausas, interrupciones o una reproducción de baja calidad.

Esta situación suele resultar frustrante para quienes desean disfrutar de su contenido favorito en momentos en los que no tienen acceso a una red wifi o cuentan con una señal de datos móviles limitada.

Sin embargo, muchos usuarios desconocen que Netflix ofrece la posibilidad de descargar películas y series para verlas sin conexión a internet, una función que resulta especialmente útil durante viajes o en lugares con poca cobertura.

Netflix permite descargar películas y series para verlas sin conexión a internet. Foto: Getty Images

La plataforma permite descargar contenido desde la aplicación en dispositivos compatibles, entre ellos teléfonos y tablets con Android, iPhone, iPad, tabletas Amazon Fire y Chromebook con Google Play Store. Para hacerlo, basta con buscar un título que tenga disponible la opción de descarga y seleccionar el botón correspondiente.

Los contenidos descargados se almacenan en la sección Descargas de la aplicación. La compañía recomienda realizar este proceso mediante una red wifi para evitar el consumo de datos móviles. Además, cada dispositivo puede almacenar hasta 100 descargas activas, aunque no todas las películas y series del catálogo cuentan con esta función.

Así puede descargar películas y series de Netflix para verlas sin conexión. Foto: NurPhoto via Getty Images

Es importante tener en cuenta que los títulos descargados solo pueden reproducirse en el dispositivo donde fueron guardados y permanecen disponibles por un tiempo limitado.

Algunos contenidos también tienen restricciones en la cantidad de descargas permitidas durante un año. Una vez vistos, la plataforma recomienda eliminarlos para liberar espacio de almacenamiento y facilitar la descarga de nuevos títulos.