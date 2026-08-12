¿No podrá ver el eclipse solar desde su país? Estas son las plataformas de streaming para seguirlo en tiempo real

Este miércoles 12 de agosto, el mundo es testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar que podrá observarse de manera total en algunas regiones del hemisferio norte y parcialmente en otras zonas.

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La franja de totalidad atraviesa territorios como Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal. Allí, si las condiciones meteorológicas lo permiten, los espectadores podrán apreciar durante unos minutos cómo la Luna se ubica frente al Sol y bloquea por completo su luz.

Sin embargo, el fenómeno no podrá observarse directamente desde todos los países. Colombia y otras naciones que se encuentran fuera de la trayectoria del eclipse no tendrán la posibilidad de verlo en el cielo, por lo que deberán recurrir a las transmisiones en vivo para seguir cada momento del evento astronómico.

¿Cómo hacer si el eclipse solar no pasará por su país?

Para quienes se encuentran en Colombia o en cualquier otro país donde el eclipse no pueda observarse directamente, existen varias alternativas para seguirlo en tiempo real a través de internet.

Durante un eclipse total de Sol, la temperatura puede descender varios grados de manera repentina. Foto: Getty Images

Una de las principales opciones es NASA+, la plataforma de streaming gratuita de la agencia espacial estadounidense, que ofrece una transmisión especial del eclipse. De esta manera, los espectadores podrán seguir el recorrido del fenómeno y observar imágenes captadas desde diferentes puntos de la trayectoria.

Además, otras plataformas digitales también cuentan con transmisiones del eclipse, entre ellas YouTube, Netflix, X y Amazon Prime, por lo que quienes estén fuera de la zona de visibilidad podrán conectarse desde computadores, celulares, televisores inteligentes u otros dispositivos.

Las personas que se encuentren en Colombia y en otros países donde el eclipse no sea visible podrán recurrir a internet para seguir el desarrollo del fenómeno en tiempo real. Foto: Getty Images - Logo Netflix

En los lugares donde el eclipse sí sea visible, las autoridades y expertos recomiendan utilizar gafas especiales para observar eclipses y evitar mirar directamente al Sol, incluso durante las fases parciales, debido al riesgo de sufrir daños en los ojos.

Así, aunque Colombia y otros países queden por fuera de la ruta del eclipse, la tecnología permitirá seguir en directo uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos de este 12 de agosto.