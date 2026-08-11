¿Cómo ver el eclipse solar este 12 de agosto desde Colombia si el fenómeno no se presenciará en el país?

A pocas horas de que el cielo se oscurezca por un llamativo eclipse solar, crece la expectativa entre quienes esperan disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año. Sin embargo, los habitantes de Colombia tendrán que recurrir a otras alternativas para observarlo, ya que el país no se encuentra dentro de la zona desde la que podrá apreciarse el evento.

Muerte de una estrella reveló un gigante oculto que desconcierta a los científicos: “Este descubrimiento tendrá un gran impacto”

De acuerdo con información de la NASA, España será uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse en su fase total. En cambio, algunas zonas del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, además de gran parte de Canadá, Europa y el noroeste de África, podrán contemplarlo de manera parcial.

Entonces, ¿cómo podrán verlo quienes se encuentran en Colombia? Una de las opciones más sencillas será seguir la transmisión en directo a través de NASA+, la plataforma de streaming gratuita de la agencia espacial. También habrá emisiones disponibles en servicios como Netflix, X, Amazon Prime y YouTube.

Para disfrutar de la transmisión sin interrupciones, contar con una conexión estable a internet será fundamental. Tanto el wifi como los datos móviles pueden permitir el acceso, aunque existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la calidad de la señal y evitar cortes durante el evento.

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre por completo. Foto: Getty Images

¿Cómo mejorar la conexión a internet para ver el eclipse?

Uno de los primeros aspectos que conviene revisar es la ubicación del router. Lo ideal es mantenerlo en un lugar relativamente central de la vivienda, elevado y despejado. Es preferible evitar que quede detrás de muebles, dentro de armarios o cerca de objetos que puedan interferir con la propagación de la señal.

Además, elementos como paredes gruesas, pisos y determinados materiales de construcción pueden disminuir el alcance de la red inalámbrica. Por esta razón, si el televisor o computador desde el que se seguirá la transmisión permanece en un lugar fijo, una alternativa recomendable es conectarlo directamente mediante un cable Ethernet.

Esta conexión ofrece mayor estabilidad y reduce los inconvenientes que pueden surgir cuando la señal wifi es débil. También puede resultar especialmente útil si se planea seguir la transmisión durante varias horas y se busca mantener una reproducción continua.

Las dificultades para conectar el televisor no siempre dependen del método elegido. Foto: Getty Images

Otra medida sencilla consiste en reiniciar el router antes de que comience el eclipse. Aunque parece una acción básica, puede ayudar a solucionar algunos problemas temporales de conexión y permitir que el equipo establezca nuevamente la comunicación con el proveedor de internet.

Por último, es aconsejable comprobar con anticipación que el aparato tenga instalado el firmware más reciente.

De esta manera, aunque el eclipse no pueda observarse directamente desde Colombia, una conexión a internet estable permitirá seguir el fenómeno astronómico en vivo y no perderse uno de los eventos celestes más esperados del año.