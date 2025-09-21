Suscribirse

Tecnología

🔴 Eclipse solar parcial del año EN VIVO HOY, 21 de septiembre de 2025: países donde será visible y últimas noticias del evento astronómico

Este será el último eclipse solar del año y podrá observarse desde diversas regiones del mundo, según expertos.

Redacción Tecnología
21 de septiembre de 2025, 12:20 p. m.
El eclipse solar tendrá visibilidad en diversas partes del mundo.
El eclipse solar tendrá visibilidad en diversas partes del mundo | Foto: Montaje de SEMANA

Actualizaciones

Este 21 de septiembre, millones de personas en el mundo podrán presenciar el último eclipse solar del año, uno de los eventos astronómicos más importantes hasta la fecha, que ya mantiene expectantes a los aficionados por admirar este fenómeno celeste.

¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar puede ser parcial o total. Según la Nasa, ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Durante el evento, el Sol queda cubierto y el cielo se oscurece brevemente.

Contexto: Saturno: fecha y hora exacta en que podrá observar los anillos en el cielo a simple vista

Los eclipses totales, en los que la Luna cubre por completo al Sol, se registran aproximadamente una vez cada año y medio en algún punto del planeta. Por su parte, los eclipses parciales, donde solo una fracción del Sol queda oculta, suceden al menos dos veces al año en distintas regiones de la Tierra.

Vea aquí la transmisión en vivo

LIVE: Partial Solar Eclipse - September 21/22, 2025

Siga aquí el minuto a minuto del eclipse solar

¿Por qué es tan importante este fenómeno astronómico?

Desde starWalk.space explican que una de las razones por las que este último eclipse solar es tan importante se debe a su significado simbólico: ocurrirá antes del equinoccio de septiembre, momento en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el mundo. Además, el eclipse cubrirá hasta un 80 % del disco solar, lo que lo convierte en un evento celeste especialmente notable.

Hora con mayor intensidad

El eclipse de Sol de este domingo comenzará a las 17:29 GMT y se extenderá hasta las 21:53 GMT, con una duración total de más de cuatro horas.

El eclipse solar del 21 de septiembre tiene un importante significado.
El eclipse solar del 21 de septiembre tiene un importante significado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cronograma del eclipse solar del 21 de septiembre

Según timeanddate.com, los horarios para algunos países son los siguientes:

  • American Samoa – Parcial: 6:29 SST
  • Antártida – Parcial: 4:49 DDUT
  • Australia – Parcial: 6:13
  • Islas Cook – Parcial: 7:32 CKT
  • Fiyi – Parcial: 5:42 FJT
  • Polinesia Francesa – Parcial: 7:41 TAHT
  • Kiribati – Parcial: 6:38 PHOT
  • Nueva Caledonia – Parcial: 5:24 NCT
  • Nueva Zelanda – Parcial: 5:41 NZST
  • Niue – Parcial: 6:31 NUT
  • Isla Norfolk – Parcial: 5:37 NFT
  • Samoa – Parcial: 6:29 WST
  • Islas Salomón – Parcial: 5:34 SBT
  • Tokelau – Parcial: 6:31 TKT
  • Tonga – Parcial: 6:30 TOT
  • Tuvalu – Parcial: 5:50 TVT
  • Vanuatu – Parcial: 5:30 VUT
  • Wallis y Futuna – Parcial: 5:34 WFT

¿Dónde será visible el eclipse?

El eclipse no podrá observarse desde Colombia ni Europa. Su visibilidad se limitará a ciertas zonas del Pacífico Sur, incluyendo Nueva Zelanda y varias islas como Tonga, Fiyi, Samoa y las Islas Cook. Los mejores puntos de observación serán Invercargill, en Nueva Zelanda, y la estación italiana Mario Zucchelli, en la Antártida, donde la ocultación del Sol alcanzará hasta un 72 %.

Noticias relacionadas

eclipse de solEclipse solar eclipse solar hoyFenómenos astronómicos

Noticias Destacadas

Existe un método efectivo para mejorar la señal wifi en segundos.

Si en su hogar el wifi es inestable, siga este práctico método para mejorar la cobertura antes de cambiar la ubicación del router

Es importante saber en detalle cómo es el funcionamiento de los paneles solares para la casa.

Si quiere instalar paneles solares para usar los electrodomésticos, tenga presente este detalle para evitar pérdidas de dinero

Redacción Tecnología
El eclipse solar tendrá visibilidad en diversas partes del mundo.

🔴 Eclipse solar parcial del año EN VIVO HOY, 21 de septiembre de 2025: países donde será visible y últimas noticias del evento astronómico

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.