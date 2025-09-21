Tecnología
🔴 Eclipse solar parcial del año EN VIVO HOY, 21 de septiembre de 2025: países donde será visible y últimas noticias del evento astronómico
Este será el último eclipse solar del año y podrá observarse desde diversas regiones del mundo, según expertos.
Actualizaciones
9:00 a.m.:
¿Por qué es tan importante este fenómeno astronómico?
8:30 a.m.:
Hora con mayor intensidad
7:30 a.m.:
Cronograma del eclipse solar del 21 de septiembre
7:00 a.m.:
¿Dónde será visible el eclipse?
Este 21 de septiembre, millones de personas en el mundo podrán presenciar el último eclipse solar del año, uno de los eventos astronómicos más importantes hasta la fecha, que ya mantiene expectantes a los aficionados por admirar este fenómeno celeste.
¿Qué es un eclipse solar?
Un eclipse solar puede ser parcial o total. Según la Nasa, ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Durante el evento, el Sol queda cubierto y el cielo se oscurece brevemente.
Los eclipses totales, en los que la Luna cubre por completo al Sol, se registran aproximadamente una vez cada año y medio en algún punto del planeta. Por su parte, los eclipses parciales, donde solo una fracción del Sol queda oculta, suceden al menos dos veces al año en distintas regiones de la Tierra.
Vea aquí la transmisión en vivo
Siga aquí el minuto a minuto del eclipse solar
¿Por qué es tan importante este fenómeno astronómico?
Desde starWalk.space explican que una de las razones por las que este último eclipse solar es tan importante se debe a su significado simbólico: ocurrirá antes del equinoccio de septiembre, momento en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el mundo. Además, el eclipse cubrirá hasta un 80 % del disco solar, lo que lo convierte en un evento celeste especialmente notable.
Hora con mayor intensidad
El eclipse de Sol de este domingo comenzará a las 17:29 GMT y se extenderá hasta las 21:53 GMT, con una duración total de más de cuatro horas.
Cronograma del eclipse solar del 21 de septiembre
Según timeanddate.com, los horarios para algunos países son los siguientes:
- American Samoa – Parcial: 6:29 SST
- Antártida – Parcial: 4:49 DDUT
- Australia – Parcial: 6:13
- Islas Cook – Parcial: 7:32 CKT
- Fiyi – Parcial: 5:42 FJT
- Polinesia Francesa – Parcial: 7:41 TAHT
- Kiribati – Parcial: 6:38 PHOT
- Nueva Caledonia – Parcial: 5:24 NCT
- Nueva Zelanda – Parcial: 5:41 NZST
- Niue – Parcial: 6:31 NUT
- Isla Norfolk – Parcial: 5:37 NFT
- Samoa – Parcial: 6:29 WST
- Islas Salomón – Parcial: 5:34 SBT
- Tokelau – Parcial: 6:31 TKT
- Tonga – Parcial: 6:30 TOT
- Tuvalu – Parcial: 5:50 TVT
- Vanuatu – Parcial: 5:30 VUT
- Wallis y Futuna – Parcial: 5:34 WFT
¿Dónde será visible el eclipse?
El eclipse no podrá observarse desde Colombia ni Europa. Su visibilidad se limitará a ciertas zonas del Pacífico Sur, incluyendo Nueva Zelanda y varias islas como Tonga, Fiyi, Samoa y las Islas Cook. Los mejores puntos de observación serán Invercargill, en Nueva Zelanda, y la estación italiana Mario Zucchelli, en la Antártida, donde la ocultación del Sol alcanzará hasta un 72 %.