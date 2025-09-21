🔴 Eclipse solar parcial del año EN VIVO HOY, 21 de septiembre de 2025: países donde será visible y últimas noticias del evento astronómico

Este 21 de septiembre, millones de personas en el mundo podrán presenciar el último eclipse solar del año, uno de los eventos astronómicos más importantes hasta la fecha, que ya mantiene expectantes a los aficionados por admirar este fenómeno celeste.

¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar puede ser parcial o total. Según la Nasa, ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Durante el evento, el Sol queda cubierto y el cielo se oscurece brevemente.

Los eclipses totales, en los que la Luna cubre por completo al Sol, se registran aproximadamente una vez cada año y medio en algún punto del planeta. Por su parte, los eclipses parciales, donde solo una fracción del Sol queda oculta, suceden al menos dos veces al año en distintas regiones de la Tierra.

9:00 a.m.:

¿Por qué es tan importante este fenómeno astronómico?

Desde starWalk.space explican que una de las razones por las que este último eclipse solar es tan importante se debe a su significado simbólico: ocurrirá antes del equinoccio de septiembre, momento en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el mundo. Además, el eclipse cubrirá hasta un 80 % del disco solar, lo que lo convierte en un evento celeste especialmente notable.

8:30 a.m.:

Hora con mayor intensidad

El eclipse de Sol de este domingo comenzará a las 17:29 GMT y se extenderá hasta las 21:53 GMT, con una duración total de más de cuatro horas.

El eclipse solar del 21 de septiembre tiene un importante significado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

7:30 a.m.:

Cronograma del eclipse solar del 21 de septiembre

Según timeanddate.com, los horarios para algunos países son los siguientes:

American Samoa – Parcial: 6:29 SST

6:29 SST Antártida – Parcial: 4:49 DDUT

4:49 DDUT Australia – Parcial: 6:13

6:13 Islas Cook – Parcial: 7:32 CKT

7:32 CKT Fiyi – Parcial: 5:42 FJT

5:42 FJT Polinesia Francesa – Parcial: 7:41 TAHT

7:41 TAHT Kiribati – Parcial: 6:38 PHOT

6:38 PHOT Nueva Caledonia – Parcial: 5:24 NCT

5:24 NCT Nueva Zelanda – Parcial: 5:41 NZST

5:41 NZST Niue – Parcial: 6:31 NUT

6:31 NUT Isla Norfolk – Parcial: 5:37 NFT

5:37 NFT Samoa – Parcial: 6:29 WST

6:29 WST Islas Salomón – Parcial: 5:34 SBT

5:34 SBT Tokelau – Parcial: 6:31 TKT

6:31 TKT Tonga – Parcial: 6:30 TOT

6:30 TOT Tuvalu – Parcial: 5:50 TVT

5:50 TVT Vanuatu – Parcial: 5:30 VUT

5:30 VUT Wallis y Futuna – Parcial: 5:34 WFT

7:00 a.m.:

¿Dónde será visible el eclipse?