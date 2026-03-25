Tecnología

Los ‘reels’ se convertirán en tiendas de compra: así funcionará la nueva opción de Meta con inteligencia artificial

Esta tecnología se utilizará en una nueva experiencia.

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Redacción Tecnología
25 de marzo de 2026, 3:33 p. m.
Redes sociales: Facebook e Instagram
Redes sociales: Facebook e Instagram Foto: Getty Images

Los reels en Facebook e Instagram podrán incorporar enlaces de compra para hasta 30 productos, una novedad con la que los creadores de contenidos podrán monetizar sus colaboraciones con marcas.

La compañía tecnológica quiere que los creadores de contenido puedan ganar más con las recomendaciones de producto que hacen y, para ello, anunció los enlaces de compra directa para los reels en el marco de la conferencia Shoptalk 2026.

Reel en Instagram con enlace de compra directa.
Reel en Instagram con enlace de compra directa. Foto: Europa Press

Esta novedad permitirá a los creadores añadir enlaces de compra directa a los videos reels que publiquen en Instagram y Facebook, aunque en esta última estarán limitados a productos del nuevo programa de socios afiliados de confianza.

Los enlaces llevarán a los seguidores directamente a la página de compra del producto que les ha gustado, lo que permitirá a los creadores ganar una comisión con cada venta. Al menos en Instagram, cada reel podrá incluir hasta 30 enlaces de productos individuales.

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Los enlaces de compra directa en los reels empezaron a desplegarse en Estados Unidos, Brasil, India, Indonesia y Tailandia, con la intención de extenderlos a más países próximamente.

En la misma conferencia, Meta compartió sus planes para utilizar la inteligencia artificial generativa para impulsar las ventas desde sus redes sociales. Esta tecnología se utilizará en una nueva experiencia que resumirá las reseñas hechas por los consumidores para que los potenciales compradores no tengan que leerlas todas antes de hacer su compra.

El conglomerado tecnológico agrupa algunas de las aplicaciones más influyentes del entorno digital actual.
Meta es dueña de servicios como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads. Foto: NurPhoto via Getty Images

La nueva experiencia aparecerá cuando los usuarios hagan clic en un anuncio o una página web abierta desde Facebook o Instagram, y se lanzará primero en pruebas, como informan en TechCrunch.

En la app de las plataformas de Meta, la característica ofrecerá también información sobre la marca, recomendaciones de productos y descuentos o promociones, e incluso incluirá un botón para añadir el producto al carrito de compra, gracias a la integración de proveedores de sistemas de pago como Stripe y PayPal.

*Con información de Europa Press.