Meta lanza nuevas alertas para detectar estafas en sus aplicaciones: así funcionarán en Facebook, WhatsApp y Messenger

Meta ha anunciado el lanzamiento de una serie de herramientas en las aplicaciones de Facebook, Messenger y WhatsApp destinadas a ayudar a los usuarios a protegerse de las estafas, especialmente ante solicitudes de amistad sospechosas y chats con posibles contenidos fraudulentos.

La compañía continúa reforzando su lucha contra este tipo de ciberataques. A finales de febrero, por ejemplo, informó que emprendería acciones legales contra varios anunciantes fraudulentos en Brasil y China que utilizaban el llamado “cebo de famosos”, una técnica en la que se emplean imágenes manipuladas de celebridades para engañar a las víctimas.

“Cada vez los delincuentes utilizan métodos más sofisticados para estafar a las personas en nuestras plataformas y en Internet. Por eso anunciamos nuevas inversiones en inteligencia artificial avanzada, herramientas que permitan detectar y evitar a los estafadores, y colaboraciones con las fuerzas del orden y empresas del sector para reforzar la aplicación de la ley fuera de línea”, señaló Meta en un comunicado publicado en su página web.

La estrategia de seguridad de la empresa incluye un aumento en la inversión en herramientas de inteligencia artificial (IA) para detectar actividades fraudulentas, como la suplantación de identidad de celebridades. También permitirá tomar medidas proactivas contra contenidos que redirigen a páginas web fraudulentas que imitan el diseño de sitios legítimos, con el objetivo de proteger tanto a los usuarios como a las marcas frente a intentos de suplantación.

En Facebook, Meta está probando alertas para solicitudes de amistad sospechosas. Foto: Getty Images

Además de estas inversiones, Meta está probando en Facebook un sistema de alertas para solicitudes de amistad sospechosas. Cuando un usuario reciba una solicitud procedente de una cuenta con indicios de actividad engañosa —por ejemplo, sin amigos en común o ubicada en otro país— aparecerá un aviso que permitirá revisar la solicitud, así como denunciar o bloquear la cuenta.

En el caso de WhatsApp, la compañía ha implementado medidas relacionadas con los códigos QR utilizados para vincular la cuenta a otros dispositivos. Si la aplicación detecta que el enlace podría ser sospechoso, enviará una alerta que indicará el origen de la solicitud y permitirá al usuario confirmar o rechazar el acceso.

Por su parte, Messenger también incorporará advertencias en nuevos chats que puedan contener mensajes potencialmente fraudulentos, como falsas ofertas de trabajo. En estos casos, el sistema preguntará al usuario si desea que la inteligencia artificial revise el contenido de la conversación para analizarlo y, si es necesario, reportarlo como posible fraude.

Meta lanza nuevas herramientas en Facebook, WhatsApp y Messenger para combatir las estafas en línea. Foto: Getty Images

Más allá de estas herramientas, Meta cuenta con un sistema de verificación de identidad para anunciantes, mediante el cual deben demostrar su historial de cumplimiento de políticas y el tipo de publicidad que realizan, con el fin de evitar campañas que puedan derivar en estafas.

La compañía también anunció que ampliará este proceso de verificación para garantizar que el 90 % de los ingresos publicitarios provenga de anunciantes verificados, mientras que el 10 % restante corresponda a empresas consideradas de bajo riesgo.

Según destacó Meta, en 2025 la empresa eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos por infringir sus políticas, además de cerrar 10,9 millones de cuentas en Facebook e Instagram vinculadas a actividades de ciberdelincuencia.

*Con información de Europa Press