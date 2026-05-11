Así puede dejar programadas historias en Instagram y Facebook para que se publiquen automáticamente

Para que las publicaciones efímeras (aquellas que duran 24 horas) aparezcan automáticamente en Facebook e Instagram sin necesidad de que la persona esté conectada, es indispensable utilizar una herramienta gratuita llamada Meta Business Suite.

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Debido a que las aplicaciones tradicionales de Facebook e Instagram no permiten dejar contenido programado para el futuro, esta plataforma se convierte en una gran aliada para organizar el calendario de una marca personal o negocio.

Pasos para programar desde el celular

Quienes prefieran gestionar todo desde el celular pueden utilizar la aplicación de Meta Business Suite, disponible para sistemas Android e iOS.

Desde el celular, las historias pueden programarse con Meta Business Suite en Android y iOS. Foto: Getty Images

Sincronización: Al ingresar, es importante confirmar que los perfiles de Facebook e Instagram estén conectados. Esto puede verificarse si ambas fotos de perfil aparecen en la parte superior.

Al ingresar, es importante confirmar que los perfiles de Facebook e Instagram estén conectados. Esto puede verificarse si ambas fotos de perfil aparecen en la parte superior. Creación: Luego, se debe buscar el botón para crear una nueva historia, identificado generalmente con el símbolo “+” o con la opción “Historia”.

Luego, se debe buscar el botón para crear una nueva historia, identificado generalmente con el símbolo “+” o con la opción “Historia”. Selección y destino: Después, solo hay que elegir la foto o video que se desea compartir y definir si se publicará en una sola red social o en ambas al mismo tiempo.

Después, solo hay que elegir la foto o video que se desea compartir y definir si se publicará en una sola red social o en ambas al mismo tiempo. El toque final: En vez de publicar inmediatamente, se debe entrar en las opciones de tiempo y seleccionar “Programar más tarde”. Allí se define la fecha y la hora exacta.

Tras confirmar los datos, únicamente queda pulsar el botón final para guardar la programación.

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Cómo hacerlo desde un computador

Para quienes prefieren trabajar desde una pantalla más grande, el proceso en la versión web resulta igual de sencillo.

Desde el PC, los usuarios pueden subir contenido y definir la hora exacta de publicación. Foto: Getty Images

Acceso web: Primero, es necesario ingresar al sitio oficial de Business Facebook y verificar que las cuentas estén vinculadas.

Primero, es necesario ingresar al sitio oficial de Business Facebook y verificar que las cuentas estén vinculadas. Carga de archivos: Después, se debe hacer clic en el botón de creación y subir el contenido visual deseado en la sección de “Contenido multimedia”.

Después, se debe hacer clic en el botón de creación y subir el contenido visual deseado en la sección de “Contenido multimedia”. Vista previa: Una de las principales ventajas de la versión de escritorio es la posibilidad de visualizar una previsualización en el costado derecho, permitiendo revisar cómo se verá la historia en el celular de los seguidores antes de publicarla.

Una de las principales ventajas de la versión de escritorio es la posibilidad de visualizar una previsualización en el costado derecho, permitiendo revisar cómo se verá la historia en el celular de los seguidores antes de publicarla. Configuración del reloj: Finalmente, en el apartado de programación, se establece el momento exacto para cada red social, se guardan los cambios y se completa el proceso.