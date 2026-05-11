Microsoft defendió su alianza con OpenAI en medio de acusaciones de Elon Musk

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, defendió este lunes la multimillonaria alianza de la compañía con OpenAI durante el juicio impulsado por Elon Musk, quien acusa a la firma creadora de ChatGPT de haber abandonado su misión original sin ánimo de lucro para convertirse en una empresa enfocada en generar ganancias.

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Durante su testimonio, Nadella aseguró sentirse “muy orgulloso” de la inversión temprana de Microsoft en OpenAI, una relación que con el paso de los años se convirtió en una de las asociaciones más poderosas dentro de la industria de la inteligencia artificial.

La defensa de Microsoft ante las acusaciones

Musk, quien fue uno de los primeros benefactores de OpenAI, sostiene que Microsoft ayudó a transformar la organización en “una máquina de hacer dinero”, alejándola del objetivo filantrópico con el que fue fundada.

Sin embargo, Nadella respondió que la inversión realizada por Microsoft, que actualmente posee cerca de una cuarta parte de OpenAI Group PBC, permitió construir “una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes y mejor financiadas del mundo”.

La defensa de Musk presentó documentos internos de Microsoft para argumentar que el verdadero interés de la tecnológica siempre estuvo centrado en las ganancias. Según los abogados, la inversión inicial de 13.000 millones de dólares pasó a tener un valor estimado de 92.000 millones en apenas cuatro años.

Actualmente, la participación de Microsoft estaría valorada en unos 135.000 millones de dólares.

“Si el pastel se hacía más grande, obviamente la organización sin fines de lucro también se beneficiaría en su misión, y eso es precisamente lo que se ha demostrado”, afirmó Nadella durante el juicio.

El respaldo a Sam Altman tras su despido

Otro de los puntos que salieron a la luz en el proceso judicial fue el papel que jugó Microsoft durante la crisis interna que enfrentó OpenAI en 2023, cuando su fundador, Sam Altman, fue destituido temporalmente.

Los abogados de Musk señalaron que Microsoft fue clave en la transformación comercial de OpenAI y citaron una frase de Nadella pronunciada ese mismo año: “Tenemos a la gente, tenemos potencia de cálculo, tenemos los datos, lo tenemos todo”.

Microsoft preparó un plan para recibir a Sam Altman tras su salida de OpenAI en 2023. Foto: Getty Images

Nadella reconoció que intervino para respaldar a Altman y evitar que él y Greg Brockman crearan una empresa rival.

“También intentaría asegurarme de que Sam y Greg (Brockman, su cofundador) no crearan una empresa competidora y que se incorporaran a Microsoft”, declaró Nadella.

Incluso, al día siguiente de la salida de Altman, Microsoft ya había creado una empresa subsidiaria para recibir tanto al ejecutivo como a los empleados de OpenAI que decidieran seguirlo. Según uno de los cofundadores, esa operación habría costado cerca de 25.000 millones de dólares.

Días después, Altman regresó a su cargo dentro de OpenAI.

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El proceso judicial también ha dejado al descubierto las tensiones internas entre ingenieros, inversores y ejecutivos de Silicon Valley previas al lanzamiento de ChatGPT en 2022.

En su demanda, Musk acusa a OpenAI de haber traicionado su misión original como organización sin fines de lucro y de utilizar las donaciones fundacionales, calculadas en 38 millones de dólares, para construir un imperio valorado actualmente en más de 850.000 millones de dólares.

El fundador de Tesla busca que OpenAI vuelva a operar bajo su esquema original sin ánimo de lucro, una decisión que podría impactar su posición en la competencia global por la inteligencia artificial.

Un testimonio en California señala que Elon Musk intimidó a un cofundador de OpenAI. Foto: Getty Images

Por su parte, OpenAI sostiene que Musk actúa motivado por resentimiento, después de no haber logrado el control mayoritario de la organización. Además, recuerdan que actualmente el empresario compite en el sector de la IA con su compañía xAI.

Se espera que Altman declare ante el tribunal entre martes y miércoles, antes de los alegatos finales previstos para finales de semana.

La jueza Yvonne González Rogers será la encargada de emitir el fallo definitivo tras escuchar la recomendación del jurado asesor, que podría llegar a un veredicto durante la semana del 18 de mayo.

Si la decisión favorece a Musk, la futura oferta pública inicial de OpenAI podría verse seriamente afectada.

En medio del conflicto, Musk anunció recientemente una alianza con Anthropic, rival directo de OpenAI, para utilizar la capacidad de cómputo del mayor centro de datos de SpaceX.

*Con información de AFP.