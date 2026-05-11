Álvaro Uribe habló acerca de la publicación de los archivos Ovnis realizada por Estados Unidos

La conversación entre Westcol y Álvaro Uribe Vélez dejó un momento inesperado cuando el tema pasó de la política colombiana a los recientes documentos sobre fenómenos no identificados revelados en Estados Unidos.

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Durante la transmisión desde El Ubérrimo, Westcol le preguntó al exmandatario si alguna vez había tenido conocimiento de situaciones relacionadas con extraterrestres o fenómenos extraños.

Westcol mencionó los archivos revelados en Estados Unidos

El creador de contenido hizo referencia a los documentos que han comenzado a salir a la luz en Estados Unidos tras iniciativas impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.

“¿Se tuvo algún acercamiento con algo así, que le dijeran algo extraterrestre, o algo así, o nunca?”, preguntó Westcol.

El streamer también mencionó que recientemente se han conocido archivos relacionados con supuestos fenómenos extraños en territorio estadounidense.

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Uribe habló sobre la fe y la ciencia

Ante la pregunta, Álvaro Uribe respondió desde una perspectiva más filosófica y religiosa, relacionando el avance científico con la manera en que las personas entienden la fe actualmente.

“Hombre, yo soy creyente”, afirmó el expresidente.

Westcol le pregunta a Uribe si existen los Extraterrestres 😭 pic.twitter.com/sHbiJERkGg — Out of Context Westcol 💀 (@k_psmj) May 10, 2026

Posteriormente señaló que a diferencia de décadas atrás, hoy la ciencia ofrece más respuestas sobre la evolución del planeta y de la humanidad, lo que hace más compleja la relación entre ciencia y creencias religiosas.

“Antes todo era el paraíso, Adán y Eva, tal y tal cosa, hoy la ciencia conoce mucho de la evolución del planeta, el ser humano, todo. Hoy es más difícil la fe”, expresó durante la conversación.

Qué son los FANI

El tema surgió luego de que en Estados Unidos comenzaran a desclasificarse documentos relacionados con los llamados FANI, sigla utilizada para referirse a Fenómenos Anómalos No Identificados.

Estados Unidos comenzó a revelar archivos relacionados con fenómenos aéreos que aún no tienen explicación oficial. Foto: Departamento de guerra de los Estados Unidos

El término reemplaza lo que tradicionalmente se conocía como ovnis y hace referencia a objetos o fenómenos en el cielo que aún no tienen explicación definitiva.

Las autoridades estadounidenses han señalado que varios de esos casos siguen bajo investigación y que una gran cantidad de archivos históricos continúan siendo revisados antes de hacerse públicos.