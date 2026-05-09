Tim Burchett, congresista de EE. UU. lanza inquietante advertencia tras archivos OVNI: “Lo que viene será enorme”

El inicio de la desclasificación masiva de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) ha generado una tormenta a través de las redes sociales, como también opiniones en sectores políticos en los Estados Unidos.

Director del proyecto Galileo revela la “lamentable” verdad tras revisar los 161 registros desclasificados de OVNIS

Tras la publicación del primer lote de documentos, el congresista republicano Tim Burchett ha enviado un mensaje contundente, asegurando que las revelaciones actuales son apenas una mínima parte de una verdad mucho más profunda que el “estado profundo” (deep state) intentó ocultar durante años.

Una “gota en el océano”: la magnitud de lo que se oculta

Aunque el gobierno ha comenzado a liberar información, Burchett insiste en que el primer cargamento de datos es insignificante comparado con el volumen total de archivos en poder de las agencias federales.

“El primer drop será grande, pero en comparación con lo que está por venir, será una gota en el océano. Yo diría que viene un “¡Maldita sea!”, señala el congresista.

Las declaraciones de Tim Burchett elevaron la expectativa por nuevos archivos aún no revelados. Foto: @timburchett

Esta afirmación coincide con los reportes oficiales que indican que el Departamento de Guerra tiene la “tarea titánica” de procesar decenas de millones de documentos.

Muchos de estos registros tienen décadas de antigüedad y se encuentran únicamente en soporte de papel, lo que ha obligado a una estrategia de publicaciones constantes cada pocas semanas para poder evacuar toda la información acumulada. Según el legislador, el mundo debe prepararse para revelaciones que causarán un impacto masivo en la opinión pública.

La directiva de transparencia total

Este proceso de apertura no es casual; responde a una instrucción directa de Donald Trump, quien ha ordenado que la información sea liberada con la mayor velocidad posible. El objetivo declarado por la administración es derribar el muro de secretismo que, según el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, solo sirvió para alimentar sospechas y teorías durante años.

El gobierno ha habilitado una plataforma digital específica para que los ciudadanos puedan revisar directamente estos registros desclasificados, buscando que la transparencia sea un pilar de este segundo mandato.

Escepticismo científico: ¿Estamos viendo naves o errores?

A pesar del entusiasmo de figuras como Burchett, la comunidad científica ha puesto un freno a las expectativas tras revisar los primeros 161 archivos publicados. El profesor Avi Loeb, quien dirige el Proyecto Galileo, calificó de “lamentable” el contenido inicial, señalando que por ahora no hay pruebas de tecnología que no sea humana.

La comunidad científica pidió cautela tras revisar los documentos desclasificados sobre fenómenos anómalos. Foto: JIM WATSON / AFP / Getty Images

Loeb explicó que la mayoría de los avistamientos reportados en este primer grupo pueden entenderse como:

Artefactos ópticos: Término que se refiere simplemente a fallos visuales o reflejos en el lente de las cámaras que grabaron los objetos.

Término que se refiere simplemente a fallos visuales o reflejos en el lente de las cámaras que grabaron los objetos. Objetos conocidos : Drones, globos o naves fabricadas por el hombre.

: Drones, globos o naves fabricadas por el hombre. Fenómenos naturales: Por ejemplo, luces extrañas en la Luna que resultaron ser impactos de asteroides.

Lo que mantiene viva la esperanza de quienes buscan pruebas de vida fuera de la Tierra es que el propio Gobierno admite que existen casos que no han podido resolver. Estos expedientes corresponden a situaciones donde los datos recolectados en su momento fueron insuficientes para dar una explicación lógica.