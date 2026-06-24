Rockstar revela las ventajas exclusivas para quienes aparten GTA VI desde el primer día

La espera por Grand Theft Auto VI entra en una nueva etapa. Rockstar Games confirmó que las reservas del esperado videojuego comenzarán el 25 de junio a partir de la medianoche, permitiendo a los fanáticos asegurar su copia varios meses antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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Junto con la apertura de las reservas, la compañía dio a conocer una serie de recompensas exclusivas para quienes adquieran el juego de forma anticipada, además de nuevos detalles sobre la edición especial Ultimate Edition y algunas de las mecánicas que formarán parte de esta nueva aventura ambientada en Vice City.

El Pack Vintage Vice City para quienes compren antes del lanzamiento

Los jugadores que adquieran Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán el Pack Vintage Vice City, un conjunto de artículos inspirados en la estética clásica de la ciudad ficticia que marcó a toda una generación de jugadores.

Con estética vibrante y tono cinematográfico, el segundo tráiler de GTA VI amplía la visión de Vice City. Foto: Rockstargames

Entre los elementos incluidos destaca el sedán Vapid Stanier del 55 bicolor, además de prendas y peinados exclusivos para los protagonistas Jason y Lucía. El contenido también incorpora accesorios cosméticos y un patrón especial para armas, diseñado para reforzar la identidad visual inspirada en el universo de Vice City.

Con este paquete, Rockstar busca recompensar a los usuarios que decidan sumarse desde el primer día a la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la industria.

Qué incluye la Ultimate Edition de GTA VI

La compañía también reveló detalles de Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, una versión ampliada que incorporará contenido exclusivo relacionado con la historia de Lucía y Jason.

Aunque Rockstar Games todavía no ha anunciado el precio de esta edición ni de la versión estándar, sí confirmó algunos de los artículos especiales que estarán disponibles para sus compradores. Entre ellos sobresale el deportivo Grotti Cheetah del 95, acompañado por una estética de inspiración retrofuturista.

La edición también incluye los revólveres Hawk y Little Morgan, variantes personalizadas de armas cortas, la embarcación Shitzu Squalo, atuendos exclusivos, tatuajes temáticos de Vice City y vehículos asociados al piso franco de Jason.

Además, los usuarios tendrán acceso a establecimientos especiales dentro del juego, entre ellos los talleres Rideout Customs y One-Eyed Williés, el servicio de barbería Stock 305 y el estudio de tatuajes Electric Gang Tattoo, donde podrán desbloquear artículos y personalizaciones únicas.

Precarga anticipada y nuevas funciones de juego

Rockstar Games confirmó que quienes reserven las versiones digitales de Grand Theft Auto VI podrán comenzar la precarga del juego el próximo 12 de noviembre, una semana antes del lanzamiento mundial.

En el caso de la edición física, la caja incluirá un código de descarga que permitirá acceder al mismo beneficio desde esa fecha.

Los compradores de la edición física también podrán acceder a la descarga anticipada. Foto: AFP

La desarrolladora también aprovechó el anuncio para mostrar una nueva mecánica que formará parte de la experiencia de juego. Se trata del vehículo Vapid Dominator Buggy del 67, incluido en la Ultimate Edition, que funcionará como armero móvil y depósito para almacenar armas y mercancía robada durante las misiones.

Esta característica permitirá a los jugadores gestionar de forma más eficiente los objetos obtenidos en sus actividades criminales antes de entregarlos a los distintos compradores ilegales que aparecerán en el mundo abierto.

Una Vice City más grande y detallada

La información compartida por Rockstar sugiere que Grand Theft Auto VI apostará por una experiencia más profunda y personalizable que entregas anteriores. Las referencias a negocios exclusivos, colecciones de vehículos clásicos y estéticas inspiradas en personajes como Macca, el caimán, o grupos como los PTT Youngin$, apuntan a un mundo repleto de actividades secundarias y contenido adicional.

Con las reservas a punto de comenzar y nuevos detalles revelados cada semana, la expectativa por Grand Theft Auto VI continúa creciendo entre millones de jugadores que esperan el regreso de la saga a Vice City, uno de los escenarios más recordados en la historia de los videojuegos.

*Con información de Europa Press.