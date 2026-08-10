La sofisticada estafa del “A, B o C” que genera temor: por qué responder este SMS podría terminar robando todo su dinero

Seguramente usted hace parte de los miles de colombianos que reciben a diario uno, dos o incluso varios mensajes de texto provenientes de números desconocidos. En muchos casos, estas comunicaciones buscan llamar la atención con supuestas promociones, premios, descuentos o beneficios e invitan al usuario a realizar alguna acción.

Aunque pueden parecer inofensivas, detrás de algunas de estas estrategias se esconden delincuentes que buscan obtener información personal o generar cobros que terminan afectando el bolsillo de las víctimas.

Responder este mensaje de un asistente virtual podría costarle millones de pesos y hacerle perder sus cuentas bancarias

Esta situación no es exclusiva de Colombia. En otros países, como España, las modalidades de estafa a través de teléfonos móviles también han comenzado a ganar terreno. Ante el aumento de estos casos, entidades y expertos en ciberseguridad han advertido sobre la importancia de mantener la precaución frente a cualquier mensaje, llamada o comunicación inesperada.

Entre los casos que han llamado la atención se encuentra una particular modalidad expuesta por el Instituto de Ciberseguridad de España (INCIBE) en 2025, conocida como la “estafa de la hamburguesa”.

La peligrosa ‘estafa de la hamburguesa’

De acuerdo con el organismo, el engaño comenzaba con el envío de un mensaje de texto desde un número extranjero que aparentaba ser una promoción legítima. Para captar la atención de la víctima, los responsables utilizaban como gancho el nombre de una reconocida franquicia de hamburguesas y ofrecían varias opciones de regalos para elegir.

Lo llamativo del caso es que el fraude no exigía ingresar a un enlace ni descargar una aplicación. El mensaje indicaba que, para recibir el supuesto premio, bastaba con responder seleccionando una de las alternativas disponibles, identificadas con letras como A, B o C.

Los hackers buscan robar información sensible de los dispositivos tecnológicos. Foto: Getty Images

Sin embargo, detrás de esa acción aparentemente sencilla se encontraba el mecanismo de la estafa. Después de que la persona respondió al mensaje, desde su teléfono se enviaron numerosos SMS a números extranjeros en cuestión de minutos. En total, se registraron 120 mensajes enviados desde la línea, lo que terminó generando un aumento considerable en la factura telefónica.

La víctima, por tanto, no tuvo que hacer clic en ningún enlace para sufrir el perjuicio económico. El caso evidencia que incluso responder un mensaje desconocido puede tener consecuencias, especialmente cuando involucra números internacionales o servicios que generan cobros adicionales.

¿Qué hacer si se recibe uno de estos mensajes?

Ante una situación de este tipo, los expertos recomiendan contactar al operador de telefonía para solicitar la cancelación de servicios de SMS prémium o internacionales. También es aconsejable revisar el teléfono en busca de aplicaciones desconocidas, comprobar los permisos otorgados y realizar un análisis de seguridad del dispositivo.

Los mensajes de números desconocidos son cada vez más frecuentes. Foto: Getty Images

Además, es importante conservar capturas de pantalla, mensajes, números telefónicos y cualquier otra evidencia relacionada con el caso para presentar una denuncia ante las autoridades. Si se detectan movimientos bancarios que no fueron autorizados, también se debe informar a la entidad financiera y presentar la respectiva reclamación junto con una copia de la denuncia.

Por ello, ante un SMS de este tipo, lo más seguro es no responder, no entregar información personal y comprobar la supuesta promoción directamente en los canales oficiales de la empresa mencionada. Una simple respuesta puede parecer inofensiva, pero, como demuestra este caso, también puede terminar convirtiéndose en un problema para el usuario y su bolsillo.