Responder este mensaje de un asistente virtual podría costarle millones de pesos y hacerle perder sus cuentas bancarias

Las estafas continúan evolucionando y prueba de ello son las nuevas modalidades de fraude que descubren constantemente las autoridades y expertos en ciberseguridad. Muchas de estas estrategias han sido perfeccionadas con el apoyo de la inteligencia artificial, lo que les permite resultar más creíbles y aumentar las probabilidades de que las víctimas caigan en el engaño sin darse cuenta.

Antes de responder una llamada, su celular le advertirá si podría tratarse de una estafa: así funcionará la alerta en Colombia

Uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes es generar confianza y convencer a las personas de actuar con rapidez. Para lograrlo, recurren a llamadas telefónicas, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería que aparentan provenir de entidades legítimas, cuando en realidad son comunicaciones diseñadas para obtener información confidencial y robar dinero.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Bogotá emitió una nueva alerta tras identificar un modus operandi que pone en riesgo a millones de personas. De acuerdo con la entidad, los criminales están utilizando una modalidad que combina llamadas telefónicas con supuestos asistentes virtuales impulsados por IA para hacer más convincente el fraude.

La nueva modalidad combina llamadas telefónicas con falsos asistentes virtuales para hacer el engaño más creíble. Foto: Secretaría de Seguridad

El engaño comienza con una llamada en la que los estafadores aseguran que desde otra ciudad o dispositivo se están realizando compras, transferencias o retiros no autorizados. Con el propósito de generar preocupación, advierten que el dinero está en peligro e informan que un supuesto asistente virtual del banco se comunicará para bloquear las tarjetas o evitar nuevas transacciones.

Minutos después, la víctima recibe una nueva llamada o mensaje del presunto asistente, que la guía paso a paso mediante instrucciones que parecen hacer parte de los protocolos de seguridad de la entidad financiera.

Sin embargo, el verdadero propósito es obtener claves de acceso, códigos de verificación, tokens de seguridad u otra información confidencial que permita a los delincuentes acceder a las cuentas y tomar el control de los productos financieros.

Ante este tipo de fraude, las autoridades recuerdan que ninguna entidad financiera solicita por llamadas telefónicas, mensajes, WhatsApp o supuestos asistentes virtuales datos sensibles como contraseñas de la banca virtual, códigos de verificación enviados por SMS, claves dinámicas, tokens de seguridad o credenciales de aplicaciones bancarias.

Las estafas con inteligencia artificial son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. Foto: Getty Images

La recomendación es desconfiar de cualquier comunicación de este tipo, finalizar la llamada de inmediato y contactar directamente a la entidad financiera a través de sus canales oficiales para confirmar la información.

También es fundamental no compartir datos personales ni códigos de seguridad con terceros y mantener activadas las notificaciones bancarias para detectar oportunamente cualquier movimiento sospechoso.