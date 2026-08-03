Responder este mensaje de un asistente virtual podría costarle millones de pesos y hacerle perder sus cuentas bancarias

Las estafas continúan evolucionando y prueba de ello son las nuevas modalidades de fraude que descubren constantemente las autoridades y expertos en ciberseguridad. Muchas de estas estrategias han sido perfeccionadas con el apoyo de la inteligencia artificial, lo que les permite resultar más creíbles y aumentar las probabilidades de que las víctimas caigan en el engaño sin darse cuenta.
Uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes es generar confianza y convencer a las personas de actuar con rapidez. Para lograrlo, recurren a llamadas telefónicas, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería que aparentan provenir de entidades legítimas, cuando en realidad son comunicaciones diseñadas para obtener información confidencial y robar dinero.
Frente a este panorama, la Alcaldía de Bogotá emitió una nueva alerta tras identificar un modus operandi que pone en riesgo a millones de personas. De acuerdo con la entidad, los criminales están utilizando una modalidad que combina llamadas telefónicas con supuestos asistentes virtuales impulsados por IA para hacer más convincente el fraude.
El engaño comienza con una llamada en la que los estafadores aseguran que desde otra ciudad o dispositivo se están realizando compras, transferencias o retiros no autorizados. Con el propósito de generar preocupación, advierten que el dinero está en peligro e informan que un supuesto asistente virtual del banco se comunicará para bloquear las tarjetas o evitar nuevas transacciones.
🚨 No se deje enredar. Mientras una supuesta "operadora" de su banco lo llama para alertarle sobre retiros de su cuenta, otro delincuente, por WhatsApp, le pide datos para estafarlo.#NoCaigaEnLaRed. No entregue datos por WhatsApp ni comparta pantallazos de su aplicación que le… pic.twitter.com/BO940zPsJZ— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 30, 2026
Minutos después, la víctima recibe una nueva llamada o mensaje del presunto asistente, que la guía paso a paso mediante instrucciones que parecen hacer parte de los protocolos de seguridad de la entidad financiera.
Sin embargo, el verdadero propósito es obtener claves de acceso, códigos de verificación, tokens de seguridad u otra información confidencial que permita a los delincuentes acceder a las cuentas y tomar el control de los productos financieros.
Ante este tipo de fraude, las autoridades recuerdan que ninguna entidad financiera solicita por llamadas telefónicas, mensajes, WhatsApp o supuestos asistentes virtuales datos sensibles como contraseñas de la banca virtual, códigos de verificación enviados por SMS, claves dinámicas, tokens de seguridad o credenciales de aplicaciones bancarias.
La recomendación es desconfiar de cualquier comunicación de este tipo, finalizar la llamada de inmediato y contactar directamente a la entidad financiera a través de sus canales oficiales para confirmar la información.
También es fundamental no compartir datos personales ni códigos de seguridad con terceros y mantener activadas las notificaciones bancarias para detectar oportunamente cualquier movimiento sospechoso.