Llamadas que llegan desde números ocultos: esto es lo que significan y por qué no debería contestarlas

Las llamadas de números desconocidos se han convertido en un problema cada vez más frecuente. Con el paso del tiempo, este tipo de comunicaciones ha aumentado de forma considerable, generando molestias entre los usuarios debido a que suelen realizarse de manera masiva, insistente y, en muchos casos, sin un remitente identificable, lo que genera dudas sobre si es conveniente responder.

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Aunque algunas pueden parecer inofensivas, no siempre es así. Detrás de muchas de estas llamadas se esconden prácticas fraudulentas de bandas de ciberdelincuentes que obtienen bases de datos de forma ilegal para intentar estafar a las personas mediante diferentes métodos de engaño.

Este fenómeno es conocido como spam telefónico y no afecta únicamente a Colombia, sino también a numerosos países. Si bien no todas las llamadas de este tipo buscan cometer un fraude —algunas corresponden a campañas de telemercadeo o de ventas—, los expertos recomiendan conocer cómo actuar para reducir los riesgos y proteger la información sensible.

Sin embargo, hay un tipo de llamada que suele generar aún más inquietud: aquellas que aparecen únicamente como “Número oculto”, sin mostrar ningún dato del remitente. Esto ocurre porque quien la realiza ha decidido bloquear la visualización de su número o porque la entidad desde la que se comunica utiliza sistemas que ocultan el identificador por motivos de privacidad o seguridad.

Las llamadas de números desconocidos se han convertido en un problema cada vez más común. Foto: Getty Images

Ante este escenario, las reacciones suelen dividirse entre quienes contestan por curiosidad y quienes prefieren rechazar la llamada por precaución. Según el portal especializado MovilZona, detrás de este tipo de comunicaciones pueden encontrarse estafadores, acosadores o campañas de correo basura.

Por ello, la principal recomendación es no responder llamadas de números ocultos. Si la comunicación es realmente importante, lo más probable es que la persona vuelva a llamar desde un número visible o utilice otro medio de contacto.

También es aconsejable bloquear automáticamente las llamadas de números privados desde los ajustes de Android o iPhone para evitar interrupciones. Asimismo, conviene no devolverlas, dado que podrían formar parte de estafas como el fraude Wangiri, en el que la víctima termina pagando elevadas tarifas por llamadas internacionales.

Aunque algunas llamadas pueden tener fines comerciales, muchas son utilizadas por ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Si se repiten con frecuencia y existe la sospecha de acoso o fraude, lo recomendable es guardar evidencia y presentar la denuncia ante las autoridades competentes. Además, nunca se deben proporcionar datos personales, bancarios ni contraseñas durante una llamada inesperada.

Como medidas adicionales, los expertos aconsejan activar el buzón de voz, compartir el número únicamente con personas y servicios de confianza, cambiar de línea si el acoso persiste y enseñar a familiares, especialmente a adultos mayores y menores de edad, cómo actuar frente a llamadas sospechosas.