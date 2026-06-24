Alertan sobre mensaje fraudulento que delincuentes usan para robar el dinero de la prima

Muchas personas esperan con entusiasmo el pago de la prima de servicios, ya que este ingreso adicional suele utilizarse para saldar deudas, realizar compras importantes, ahorrar o cubrir gastos familiares. Lo que pocos tienen en cuenta es que esta temporada también representa una oportunidad para los estafadores, quienes aprovechan el aumento en el movimiento de dinero para poner en marcha diversas modalidades de fraude y engañar a sus víctimas.

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Una de las estrategias más utilizadas por los ciberdelincuentes durante esta temporada de pago es la llamada ingeniería social, una técnica que busca manipular a las personas para que entreguen información confidencial o realicen acciones que terminan favoreciendo a los delincuentes. A diferencia de los robos tradicionales, este tipo de fraude ocurre de manera silenciosa a través de canales digitales, lo cual dificulta que muchas víctimas detecten el engaño a tiempo.

Este tipo de fraude suele iniciar con la recepción de un mensaje que aparenta provenir de una entidad bancaria. Generalmente, el texto incluye una alerta urgente relacionada con un supuesto problema con una cuenta o un beneficio por reclamar. Ante esta sensación, algunas personas terminan siguiendo instrucciones o ingresando a enlaces fraudulentos que ponen en riesgo su información personal y financiera.

Alertan sobre mensajes que simulan un supuesto problema con una cuenta o un beneficio por reclamar para robar información. Foto: Getty Images

Los mensajes alarmantes que se usan con frecuencia son: “Detectamos un movimiento sospechoso en su cuenta. Para bloquear el retiro de su prima, ingrese a este enlace”, con el fin de lograr que la persona actúe de manera apresurada.

Cuando hace clic en el enlace, puede ser redirigida a una página que aparenta ser la plataforma oficial de su banco. A simple vista, el sitio luce auténtico, por lo que muchas víctimas ingresan sus datos sin sospechar que se trata de una copia creada por delincuentes. De esta manera, terminan entregando información sensible como contraseñas, números de tarjetas y códigos de seguridad.

Los ciberdelincuentes usan mensajes alarmantes para lograr que las personas entreguen datos sin pensar. Foto: Getty Images

Con estos datos en su poder, los ciberdelincuentes pueden actuar con rapidez para acceder a las cuentas y realizar movimientos de dinero sin autorización. En algunos casos, los recursos son transferidos a otras cuentas en cuestión de minutos. Los expertos advierten que algunos fraudes incluyen la descarga de apps maliciosas que facilitan el acceso a información almacenada en celulares y computadoras.

Según datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el 40 % de los colombianos no saben cómo identificar un sitio web fraudulento. Además, el 12 % admiten que no tienen claridad sobre los métodos para verificar si una página es legítima. A esto se suma que el 27 % de las personas mantienen desactivadas las herramientas de protección en sus dispositivos electrónicos, mientras que el 14 % desconocen si cuentan con algún mecanismo de seguridad activo.

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Para disminuir las posibilidades de caer en este tipo de fraudes, la compañía recomendó revisar cuidadosamente la dirección de los sitios web antes de proporcionar datos bancarios o personales. También aconsejó desconfiar de mensajes que generen sensación de urgencia o que ofrezcan beneficios poco creíbles, abstenerse de realizar operaciones financieras cuando se esté conectado a redes wifi públicas y habilitar la verificación en dos pasos para reforzar la seguridad.