No vuelva a sufrir por las llamadas ‘spam’: active esta función en su celular y bloquee automáticamente los números no deseados

Muchas personas creen que por rechazar de inmediato las llamadas provenientes de números desconocidos, evita futuros contactos, lo cierto es que esta situación suele intensificarse. Algunos sistemas automatizados interpretan el rechazo como una señal de que la persona no puede atender en ese momento, por lo que programan nuevos intentos de comunicación horas o incluso días después.

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Lo que más suele preocupar de este problema es que afecta a nivel mundial y no se limita a un solo país. La creciente cantidad de contactos fraudulentos y ofertas comerciales ha provocado que muchas personas desconfíen de los números desconocidos, ya que resulta cada vez más difícil distinguir entre una llamada legítima y un posible engaño.

Afortunadamente, tanto los dispositivos Android como los iPhone incorporan herramientas de seguridad capaces de detectar, filtrar y bloquear llamadas potencialmente sospechosas antes de que lleguen al usuario.

Existe la creencia de que colgar o rechazar las llamadas spam hará que cesen los intentos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Así puede evitar las molestas llamadas spam

Una de las herramientas más eficaces para combatir las llamadas no deseadas en Android es la aplicación ‘Teléfono’ desarrollada por Google. Además de estar preinstalada en varios modelos de celulares, esta plataforma incorpora funciones de seguridad capaces de identificar y bloquear comunicaciones sospechosas antes de que lleguen al usuario.

Para quienes no la tienen instalada de fábrica, la aplicación puede descargarse sin costo desde la tienda de aplicaciones de Android. Una vez instalada, el proceso de configuración es sencillo y permite reforzar la protección frente a números asociados con publicidad invasiva o posibles fraudes.

Detrás de un timbrazo que se corta rápido suele haber algo más que un error. Foto: Getty Images / Canva

Para activar el sistema de detección de spam, el usuario debe abrir la aplicación, acceder al menú de ‘Configuración’ mediante el icono de tres puntos ubicado en la parte superior y buscar el apartado relacionado con la identificación de llamadas y correo no deseado. Desde allí es posible habilitar distintas funciones de seguridad.

La mejor alternatica es activar tanto la opción de filtrado de llamadas spam como la identificación de remitentes sospechosos. De esta manera, el sistema puede advertir cuando una llamada proviene de un número reportado por otros usuarios e incluso bloquear automáticamente aquellas comunicaciones consideradas de alto riesgo.

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La aplicación también ofrece una herramienta adicional para contactos molestos. En la sección de números bloqueados, cada persona puede añadir manualmente números específicos para impedir que vuelvan a comunicarse mediante llamadas o mensajes.

Asimismo, existe la posibilidad de restringir por completo las llamadas provenientes de números desconocidos. Sin embargo, esta función debe utilizarse con precaución, ya que podría impedir la recepción de comunicaciones importantes realizadas desde números que aún no figuran en la lista de contactos del dispositivo.