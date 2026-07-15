La insólita llamada que delincuentes están haciendo por estos días para estafarlo: si responde, evite decir estas palabras

Las llamadas de números desconocidos se han convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios. Pueden llegar en la mañana, la tarde o la noche, sin un horario definido, y detrás de ellas, en muchos casos, pueden esconderse intentos de fraude que buscan sorprender a las personas cuando menos lo esperan.

Nueva modalidad de estafa eleva la preocupación por su rapidez para vaciar cuentas bancarias a través de una aplicación

Una de las señales más fáciles de identificar es que la llamada provenga de un número con prefijo internacional. Aunque esto no significa necesariamente que sea una estafa —especialmente si tiene familiares o conocidos que viven en el exterior—, cuando no espera una comunicación de otro país conviene desconfiar y actuar con precaución.

Con el auge de la tecnología y las comunicaciones digitales, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para engañar a las víctimas. A través de llamadas telefónicas intentan obtener información personal y, sobre todo, datos financieros con el propósito de acceder a cuentas bancarias o cometer robos de dinero.

De acuerdo con Kaspersky, las estafas telefónicas suelen basarse en la manipulación emocional para generar confianza y lograr que el usuario actúe sin reflexionar. Los criminales recurren a la urgencia o al miedo con supuestas deudas, impuestos pendientes o falsas acusaciones de delitos.

Las llamadas de números desconocidos son una preocupación creciente para millones de usuarios. Foto: Getty Images

También apelan a la empatía al hacerse pasar por organizaciones benéficas o aprovechar situaciones de emergencia, e incluso utilizan falsas promesas de premios, sorteos o descuentos demasiado atractivos para ser reales.

El propósito siempre es el mismo: convencer a la persona de realizar alguna acción que beneficie a los estafadores. Esto puede incluir enviar dinero, compartir información personal o bancaria, ingresar a un sitio web mediante un enlace o descargar una aplicación o archivo malicioso.

Ante cualquiera de estas situaciones, lo más recomendable es mantener la calma, verificar la información por canales oficiales y desconfiar de cualquier presión para actuar de inmediato.

Los criminales generan urgencia, miedo, empatía o falsas expectativas de premios para convencer a la víctima. Foto: Getty Images

Si recibe una llamada sospechosa, lo más recomendable es evitar responder con frases como “Hola” o “¿Con quién hablo?”. Si contesta por error, los especialistas aconsejan guardar silencio durante los primeros segundos y esperar a que la persona al otro lado de la línea se identifique.

Si al otro lado de la línea responde una grabación automática o la conversación comienza con mensajes sospechosos, lo mejor es colgar de inmediato, sin proporcionar información ni continuar el diálogo. Una simple conversación puede ser suficiente para que los delincuentes intenten ganar la confianza de la víctima y avanzar con su engaño.