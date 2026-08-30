La tierra no deja de temblar; Max Henríquez advierte sobre un posible terremoto de mayor intensidad: “Puede ser posible”

El pasado jueves, 27 de agosto, cinco países registraron sismos durante varias horas consecutivas. Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú reportaron varios eventos de magnitud 4 o superior, situación que generó preocupación entre los científicos.

Una enorme placa tectónica se estaría fragmentando bajo el Pacífico: este es el fenómeno que preocupa a los científicos

Sin embargo, un dato llamó la atención de los expertos, quienes observaron que “varios movimientos parecían formar una extensa alineación en forma de arco”. Esta zona corresponde a un entorno tectónico complejo, caracterizado por la interacción de diferentes placas y una importante actividad sísmica.

Aunque este patrón pueda parecer relacionado, no significa que los sismos hagan parte de una misma secuencia ni que exista un vínculo directo entre todos los eventos. No obstante, su distribución permite analizar cómo se concentró y desplazó la actividad sísmica durante este periodo.

Meteorólogo colombiano Max Henríquez. Foto: Suministrado a Semana

En este contexto, el meteorólogo colombiano Max Henríquez hizo un llamado a la población sobre la importancia de estar preparada ante la posibilidad de que ocurra un terremoto de mayor intensidad.

Los movimientos telúricos que sacudieron a cinco países

Durante un periodo de 24 horas, varios países de la región reportaron movimientos sísmicos de diferente intensidad. En Venezuela, los departamentos de Sucre, Aragua y Miranda estuvieron entre las zonas afectadas por sismos de magnitud 4,2. Además, Aragua presentó un nuevo movimiento de 3,9 mientras se elaboraba el reporte.

Los temblores suelen causar pánico entre la población. Foto: AFP

En Colombia se presentaron dos de los eventos de mayor magnitud. El primero, de 4,9, tuvo lugar en Santander el 26 de agosto, mientras que otro sismo de la misma magnitud ocurrió en Chocó durante las primeras horas del 27 de agosto.

Panamá también registró actividad sísmica, con movimientos de magnitudes 3,4, 4,3 y 4,1. En Ecuador, El Oro fue escenario de sismos de 4,4 y 4,0, mientras que en otras zonas del país se reportaron eventos de menor intensidad, entre ellos movimientos de 3,0 y 3,1 en sectores como Imbabura.

Durante un periodo de 24 horas, varios países de la región reportaron movimientos sísmicos de diferente intensidad. Foto: El País

Finalmente, en el norte de Perú, específicamente en Tumbes, se presentó un sismo de magnitud 4,1.

Max Henríquez llamó la atención sobre las posibilidades de que ocurra un terremoto de mayor intensidad

Estos movimientos telúricos llamaron la atención del meteorólogo Max Henríquez, quien, a través de su cuenta en X, hizo un llamado a estar preparados ante la posibilidad de que ocurra un terremoto de mayor intensidad.

“¡Qué tembladera! Hay que estar Q. A. P. ante cualquier terremoto de más intensidad. Puede ser posible”, escribió en una publicación hecha en la red social.

Que tembladera !! Hay que estar q.a.p. ante cualquier terremoto de más intensidad. Puede ser posiblehttps://t.co/kkTq9ua8Ks — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 29, 2026

Frente a este panorama, la comunidad científica mantiene un seguimiento permanente de la actividad geológica en la región. Aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí advierten que algunas fallas geológicas acumulan una gran cantidad de energía, aumentando la posibilidad de que, en algún momento, se produzcan sismos de gran magnitud o réplicas después de un fuerte movimiento de tierra.