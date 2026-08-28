inDrive donará 2.700 mercados a familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto

Como parte de las acciones de apoyo ante la emergencia sísmica que ha afectado a distintas regiones del país, inDrive anunció la donación de 2.700 mercados para familias en situación de vulnerabilidad en Cali y Pereira.

La iniciativa se desarrollará durante septiembre en alianza con el Banco de Alimentos y en coordinación con el Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), que operará a través de la Fundación CEA. Los mercados estarán compuestos por alimentos no perecederos y productos de primera necesidad, que serán distribuidos entre las familias y comunidades priorizadas con el acompañamiento de aliados y actores locales en cada ciudad.

Además, se realizará una jornada de voluntariado en Bogotá, en la que participarán empleados de inDrive para clasificar y organizar los mercados antes de su distribución.

La donación corresponde a una segunda etapa de las acciones implementadas por la compañía desde el inicio de la emergencia. En una primera fase, inDrive suspendió temporalmente el pago por servicio de los conductores que operaban en Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó, con el propósito de contribuir a la disponibilidad del servicio y facilitar alternativas de movilidad durante la contingencia.

Cali y Pereira fueron seleccionadas por estar entre las ciudades afectadas y por la presencia de la plataforma en sus comunidades de usuarios y conductores. Según inDrive, Cali cuenta con cerca de 20.000 conductores activos mensuales, mientras que Pereira tiene aproximadamente 18.000.

La distribución será coordinada con el Banco de Alimentos, la Fundación CEA y actores locales para identificar a las familias y comunidades que requieran la asistencia y organizar la entrega.

La compañía señaló que continuará haciendo seguimiento a la evolución de la emergencia y mantendrá sus canales de comunicación para compartir información con usuarios y conductores.