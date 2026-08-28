Moda y accesorios lideró la facturación del comercio electrónico en Colombia durante 2025, según informe

La categoría Moda y accesorios se consolidó como la de mayor facturación dentro del ecosistema de Tiendanube en Colombia durante 2025, con un crecimiento del 43 % frente al año anterior, de acuerdo con el informe NubeCommerce Colombia 2026.

El comportamiento del segmento estuvo acompañado por un aumento en el número de transacciones. Durante el año, las tiendas de Moda y accesorios registraron un incremento del 31,5 % en las órdenes frente a 2024. A su vez, la cantidad de productos vendidos creció un 32 %.

El valor promedio de las compras también presentó una variación. El ticket promedio pasó de $190.518 en 2024 a $207.695 en 2025, lo que representó un crecimiento del 9 %.

“Los resultados muestran que la moda no solo está vendiendo más en el canal digital, sino que también está logrando aumentar el valor de cada compra. El crecimiento en facturación, órdenes y productos vendidos evidencia una categoría con una dinámica comercial cada vez más activa dentro del e-commerce”, señaló Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube Colombia.

La participación de la categoría también se refleja en la composición de las tiendas que hacen parte del ecosistema de Tiendanube. Moda y accesorios representa el 29 % de las tiendas relevadas, por lo que es el segmento con mayor presencia.

Las jornadas comerciales también incidieron en el comportamiento de las ventas. Durante Black Friday 2025, la facturación de Moda y accesorios registró un crecimiento cercano al 49 % frente al mismo periodo del año anterior.

Los resultados muestran un aumento de la participación de esta categoría en el comercio digital colombiano. Para las marcas, el comportamiento plantea el desafío de mantener el crecimiento y, al mismo tiempo, trabajar en aspectos como la eficiencia comercial, la recompra y el valor generado por cada cliente.