Mercado Libre sigue posicionándose en Colombia como una de las preferidas por los consumidores gracias a su amplia variedad de productos. Con un catálogo que supera las 1.200 tiendas oficiales activas en el país, la compañía fortaleció su portafolio al incorporar 75 nuevas marcas durante el primer trimestre de 2026, las cuales se suman a la plataforma para ampliar la oferta en el mercado colombiano.

Entre las tiendas oficiales que llegaron para fortalecer los sectores de tecnología, automotriz, salud, belleza, hogar, alimentos y editorial se encuentran Bosch, Dunlop, Oura, Honey Whale, Kérastase, SC Johnson, Arroz Roa y Penguin Random House, entre otras.

Doménico Barbato, gerente General Mercado Libre Colombia, y Renato Banhara, general Manager Unilever Andina. Foto: Mercado Libre - API

A partir de ahora, miles de colombianos podrán acceder a una amplia oferta en un solo lugar, lo que les permite comprar productos con garantía directa del fabricante, envíos a todo el territorio nacional y seguridad en sus transacciones.

Para las nuevas marcas esta oportunidad resulta clave, pues representa la expansión de sus canales de venta en una plataforma que alcanza cerca de 80 millones de visitas únicas mensuales en Colombia.

“Recibir a estas tiendas oficiales es un hito que refleja la confianza de las marcas más reconocidas del país en nuestro ecosistema. Cada vez más empresas —de todas las categorías y tamaños— eligen Mercado Libre para llegar a sus clientes de forma directa, segura y con alcance nacional. Este crecimiento es, ante todo, una buena noticia para los colombianos, que ahora tienen acceso a un catálogo más completo que nunca”, afirmó Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela.

Mercado Libre proyecta para 2026 una inversión histórica cercana a los 600 millones de dólares en Colombia, orientada a fortalecer su infraestructura logística y tecnológica. Foto: Mercado Libre - API

Con la llegada de estas 12 nuevas marcas, la compañía proyecta para 2026 una inversión histórica cercana a los 600 millones de dólares en Colombia, orientada a fortalecer su infraestructura logística y tecnológica, así como a impulsar el crecimiento de las tiendas oficiales y mejorar la experiencia de los usuarios.

El objetivo de Mercado Libre es ampliar el acceso al comercio y a los servicios financieros en América Latina, una región con grandes oportunidades y un significativo potencial de crecimiento, donde la compañía ya tiene presencia en 18 países.

*Contenido elaborado con apoyo de Mercado Libre