Lo último en marketing digital: así será la nueva edición del IAB Day

La publicidad digital en Colombia atraviesa uno de sus momentos más dinámicos. Impulsada por la tecnología, la diversificación de formatos y el uso estratégico de los datos; la industria está dejando atrás los modelos tradicionales para adoptar esquemas más sofisticados y medibles.

“Estamos viendo una industria en la que las decisiones ya no pasan solo por inversión, sino por cómo se integran la tecnología, los datos y la creatividad para generar resultados”, explicó Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia. El reto, advirtió, está en entender cómo conectar estas variables en un entorno que cambia constantemente.

Y es que el mercado evoluciona a una velocidad difícil de seguir. Hace apenas cinco años tendencias como la televisión conectada (CTV) o la medición estructurada del influencer marketing eran incipientes y hoy son pilares en la estrategia de muchas marcas. A esto se suma la irrupción de la inteligencia artificial, que ya es una herramienta transversal y dominante en toda la cadena de valor.

“La discusión ya no es si usamos la IA, sino cómo y en dónde lo hacemos para potenciar resultados”, agregó Restrepo. Desde la planeación de campañas hasta la optimización en tiempo real, la IA se ha convertido en un aliado indispensable para anunciantes, agencias y plataformas.

En este contexto de transformación, IAB Colombia realizará el IAB Day 2026 los próximos 28 y 29 de mayo en el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá. El evento, que cumple 15 años, se ha consolidado como el principal punto de encuentro de la industria digital en el país.

“Nuestro IAB Day 2026 es un evento de gran importancia en el país porque reúne a toda la industria del marketing y la publicidad digital. Reúne publishers, plataformas, agencias, centrales de medios y marcas, todas en un mismo espacio aprendiendo de marketing y publicidad digital”, explicó Restrepo.

La agenda académica estará centrada en la IA como base del negocio, los nuevos centros de poder publicitario, los desafíos en privacidad e identidad digital, la innovación creativa, la cultura del marketing y el uso de datos para la medición. Participarán reconocidos líderes con amplia experiencia, quienes expondrán una visión práctica sobre los cambios que enfrenta el sector.

Se contará con el respaldo de destacadas compañías del ecosistema digital, entre ellas MIQ como patrocinador Oro, junto a marcas representativas. Además, participará Neil Patel Cofundador de NP Digital, autor best seller del New York Times y líder global en marketing de origen britanico y Juan Merodio Conferenciante en inteligencia artificial y marketing digital, de España.

Las cifras del 2025

Inversión en publicidad digital: 1,04 billones de pesos.

Participación de inversión publicitaria digital: 59%.

Crecimiento anual: 7,60%.

Incremento inversión en formatos emergentes y branded content: 60%

Crecimiento inversión en video digital: 13%.

*Contenido elaborado con el apoyo de IAB