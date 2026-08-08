Hospital Universitario del Caribe cumple 20 años con mejoras en infraestructura y tecnología

Después de dos décadas de operación, el Hospital Universitario del Caribe (HUC) de Cartagena luce como nuevo. La edificación donde opera, con más de 50 años de uso, tuvo un cambio de fachada que complementa las obras de mejoramiento que se han venido adelantando. No es un cambio superficial sino la continuación de un ciclo que reafirma la importancia de esta institución de alta complejidad para el departamento de Bolívar y, en general, para el Caribe colombiano.

Con una inversión aproximada de 10.500 millones de pesos, que incluyó la ejecución de las obras y su interventoría, se llevó a cabo la renovación estructural exterior del centro asistencial. Los trabajos se extendieron por algo más de un año y consistieron en una intervención integral del edificio. El resultado más visible es una estructura recubierta con materiales de alta durabilidad, seleccionados por ser lavables y más duraderos, así como por su resistencia a la salinidad y el clima de Cartagena.

Como parte de este trabajo se recuperaron 19.450 metros cuadrados de fachada, se trató y reforzó la superficie externa y se repararon los elementos desgastados por el paso del tiempo. Además se modernizaron los acabados arquitectónicos, se impermeabilizaron las zonas críticas, se sustituyeron ventanales y estructuras metálicas, y se adecuó el espacio exterior destinado al sistema de climatización de las áreas administrativas y hospitalarias.

La hoja de ruta contempla la remodelación de urgencias, una nueva subestación eléctrica, la apertura de pediatría y nuevas obras de climatización. Foto: Suministrada a SEMANA - API

La administración del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, tomó la decisión de intervenir esta fachada “no tanto por un embellecimiento, sino para salvaguardar las demás inversiones y las obras realizadas”, explicó el gerente del HUC, Rodrigo Arzuza Jiménez. Adicionalmente la edificación presentaba varias grietas y hubo que solucionar problemas de humedad y filtraciones que “comprometían trabajos anteriores y generaban riesgos a nuestros usuarios externos e internos”, precisó Arzuza Jiménez.

La obra, que fue inaugurada el pasado 3 de agosto, tiene un significado especial. “Esta modernización estructural exterior del edificio simboliza la transformación que ha vivido nuestro hospital. Durante muchos años los cartageneros veían una edificación deteriorada; hoy observan una institución moderna, fortalecida y preparada para responder a las necesidades de la región”, resaltó Arzuza Jiménez.

Atención de primera

El HUC no opera de forma aislada, es la cabeza de la red de salud pública del departamento de Bolívar. Con una capacidad instalada de 518 camas, el hospital se posiciona como referente en la región. Cuenta con 371 camas de hospitalización general, 66 de UCI, seis de cuidados intermedios y 55 camillas en el área de urgencias.

La oferta médica ha escalado hasta superar las 40 especialidades y subespecialidades, incluyendo unidades de hematología, ginecología oncológica y un programa robusto para enfermedades huérfanas, además de nuevas adecuaciones en infectología, imágenes diagnósticas, cardiología, la unidad transfusional y el servicio de rehabilitación.

La intervención solucionó problemas de humedad y filtraciones, y modernizó diferentes elementos arquitectónicos. Foto: Suministrada a SEMANA - API

Un factor diferencial es la integración quirúrgica en la puerta de entrada: “Somos el único hospital público que tiene urgencias aquí en la ciudad de Cartagena y que además cuenta con quirófanos equipados, lo que nos permite ser mucho más efectivos al momento de realizar procedimientos de triage uno o dos”, precisó el gerente.

La transformación del HUC también se refleja en la modernización tecnológica, el fortalecimiento de su talento humano, el incremento de la facturación y el recaudo, la apertura de nuevos servicios, el reconocimiento como uno de los mejores hospitales públicos del país y su consolidación como escenario de formación para cientos de profesionales de la salud.

Al cierre de junio de 2026 el hospital registró un desempeño financiero sobresaliente. Durante el primer semestre de este año la venta de servicios se elevó a 156.000 millones de pesos, frente a los 138.000 millones del mismo periodo del año anterior. De igual forma, los costos de operación disminuyeron en 8.000 millones de pesos, situándose en 70.000 millones. Gracias a este comportamiento, el excedente del ejercicio mostró un crecimiento notable al pasar de 45.000 millones a 61.000 millones de pesos.

Sin embargo, la solvencia de la institución enfrenta la resistencia de los pagadores, algo que es común a las instituciones públicas de salud del país. Arzuza Jiménez denuncia que, a pesar de contar con infraestructura de punta, “muchas EPS no han querido contratar porque tienen sus propios contratos con IPS privadas”, sin contar con la onerosa deuda que estas administradoras mantienen con el hospital.

Salto digital

La modernización del HUC ha llegado a la gestión de datos y activos. La implementación de software especializado ha permitido la transición hacia una política de cero papel, pues todo es sistematizado por plataformas digitales. Esta digitalización no es solo administrativa; los equipos biomédicos ahora cuentan con sensores de geolocalización que permiten monitorear su ubicación y estado en tiempo real. “Cuando se presenta una situación con un equipo biomédico es notificado en la plataforma y los ingenieros biomédicos acuden inmediatamente”, aseguró el gerente.

Con 518 camas y más de 40 especialidades y subespecialidades, el hospital lidera la red pública de salud del departamento de Bolívar. Foto: Suministrada a SEMANA - API

El uso de herramientas de analítica ha revelado ineficiencias en el sistema de salud regional. Los datos muestran, por ejemplo, que el 35 por ciento de los usuarios que llegan a urgencias podrían ser atendidos en centros de menor complejidad. Esta saturación innecesaria subraya la importancia del HUC como centro de alta complejidad que no debería desgastar sus recursos en atención primaria.

El plan de inversión para la vigencia actual y futura incluye proyectos críticos como la remodelación integral del área de urgencia, la construcción de una subestación eléctrica y proyectos de paisajismo, la climatización total de los pisos hospitalarios, la apertura de la unidad de pediatría y la adquisición de una ambulancia medicalizada de última generación.

El Hospital Universitario del Caribe celebra sus 20 años no solo con una fachada renovada, sino con la ambición de ser “el mejor hospital público de Colombia”, manteniendo un índice de satisfacción del usuario que hoy alcanza el 99,5 por ciento.

*Contenido elaborado con el apoyo del Hospital Universitario del Caribe