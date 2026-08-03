Economía plateada: la clave para una población más longeva. Así puede anticiparse Colombia

El futuro es plateado y el mundo tiene que prepararse para entenderlo y atenderlo, esto implica adaptarse a las nuevas dinámicas, escuchar las necesidades, valorar el conocimiento y desarrollar nuevas experiencias para una generación cada vez más longeva, activa y con expectativas de vida. Ya no se habla de planear la jubilación o el retiro del mercado laboral, sino de financiar la longevidad, teniendo acceso a todos los servicios y beneficios esperados. Para ello hay tres caminos: alcanzar una pensión digna, tener ahorro e inversión, o seguir trabajando para obtener los ingresos esperados.

La realidad, como la describe el economista Mauricio Reina, es que tres de cada cuatro colombianos en edad de jubilación no tienen el ahorro suficiente para pensión y, en muchos casos, tampoco inversiones que les generen rentabilidad, por lo tanto deben seguir activos laboralmente.

Sin embargo, no es fácil encontrar empleo después de los 50 años, razón por la cual surge la necesidad de “montar algún negocio”, como se dice en el argot popular, y avanzar para crear empresa. En efecto, un estudio de la Universidad del Rosario indica que actualmente hay cerca de 6 millones de micronegocios en Colombia, de los cuales un 80 por ciento son creados por adultos mayores y solo uno de cada cinco tienen Registro Único Tributario.

La conferencia de apertura 'La revolución plateada' estuvo a cargo de Mauricio Reina. Foto: Alejandro Acosta - Semana

La misma investigación evidencia que el 36 por ciento de estos negocios nacieron por necesidad, frente al 26 por ciento que lo hizo por oportunidad. Lo interesante es que un 70 por ciento de ellos lleva más de diez años operando.

Esta nueva realidad tiene implicaciones en múltiples sectores como vivienda, salud, cuidado, educación, tecnología, turismo, movilidad y finanzas, entre otros. La educación continuada, por ejemplo, que antes era un mercado marginal en las universidades, hoy es prioridad.

La nueva visión

El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, empresa del grupo AVAL, desarrolló una iniciativa para promover acciones encaminadas a crear un ecosistema de productos, servicios y experiencias orientado a personas mayores de 50 años. Esto incluye: generación de empleo, acompañamiento a los emprendimientos, programas de formación continuada, productos de ahorro e inversión, espacios de relacionamiento social y todo lo que genere bienestar.

Se trata del Premio Innova Mayor, que visibiliza a las organizaciones que están transformando la manera en que el sector empresarial aprovecha la longevidad como una oportunidad para innovar, atraer talento, generar nuevos mercados y fortalecer su competitividad.

En su segunda versión, realizada este año, Innova Mayor recibió 629 postulaciones de entidades públicas y privadas de todo el país, un 50 por ciento más que en su primera edición, lo que muestra que cada vez hay una mayor conciencia por la transformación demográfica que se vive en Colombia y en el mundo y que requiere acciones concretas para adaptarse al cambio.

“En menos de cinco años habrá muchos más adultos mayores que menores de 15 años. Hay que entender que debemos seguir formando a los adultos, atesorar el conocimiento, valorar el aporte que generan para el crecimiento de las empresas y las economías, y sacar el mayor potencial que tenemos de esta generación”, asegura Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir. Foto: Alejandro Acosta - Semana

Durante el Primer Congreso Empresarial “El Futuro es Plateado”, realizado en el marco de la segunda entrega del Premio Innova Mayor, quedó claro que la expectativa de vida cada vez es mayor y esto requiere trabajar en grandes transformaciones para alcanzar la salud física, mental y financiera.

Otro factor a tener en cuenta es que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cada vez son más las familias que deciden no tener hijos así como los jóvenes que se van a estudiar o trabajar fuera del país. Las estadísticas indican que para el año 2050 al menos 14 millones de personas serán mayores de 60 años, lo que hoy se conoce como población de la tercera edad.

La magia del interés compuesto

El presidente de Porvenir asegura que es importante dar el primer paso para hacer planes de ahorro que permitan prepararse para financiar la longevidad, aprovechando la magia del interés compuesto para poner a producir el dinero.

En Estados Unidos, por ejemplo, los niños reciben un capital inicial desde que nacen para usarlo en la construcción de un bienestar financiero sostenible en la adultez.

En otros países como los Escandinavos ya no hay una edad de pensión establecida para todas las personas. Se mira mucho más la expectativa de vida que la edad física.

De acuerdo con Juan Carlos Alcaide, referente mundial de Silver Economy, Colombia tiene que aprender de Europa del Norte donde hay legislaciones que promueven el mentoring para que personas mayores de 50 años sigan aportando a las empresas. En su opinión, la economía de la longevidad es mucho más amplia que la economía de la vejez y por esto es necesario adaptar la demanda a las nuevas expectativas del consumidor.

Juan Carlos Alcaide, referente mundial de Silver Economy. Foto: Alejandro Acosta - Semana

Los ganadores del Premio Innova Mayor

Por segundo año consecutivo, Porvenir reconoció el trabajo de las empresas que orientan sus acciones a la población mayor de 50 años en tres categorías: Silver, Plateada y Senior. Los ganadores del primer lugar de la segunda versión fueron: Cafam, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico, respectivamente.

Cafam ha beneficiado a cerca de 90.000 personas con el programa de Salud Vitalidad+: un modelo gerontológico comunitario que articula salud, actividad física, cultura y turismo senior para personas mayores en Bogotá.

Ganadores de la segunda entrega del Premio Innova Mayor. Foto: Alejandro Acosta - Semana

La Cámara de Comercio de Bogotá, por su parte, cuenta con el Clúster de Economía Plateada, que articula empresas, academia, Estado y personas mayores con Catálogo Plateado, Ferias Plateadas y una hoja de ruta hacia el año 2032. A la fecha se han beneficiado más de 2.000 empresas en la Red de Valor Silver, se han movilizado 1.186 más y han sido fortalecidos más de 250 emprendimientos.

Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Económico, ganadora del primer lugar en la categoría Senior, cuenta con el Sello Bogotá Incluyente, una metodología pública que evalúa, acompaña y certifica a empresas de Bogotá en la inclusión de talento senior y otras poblaciones diversas en su fuerza laboral. Entre los años 2023 y 2025 ha reconocido a 46 organizaciones con este sello y 76.858 colaboradores en organizaciones certificadas, de los cuales 7.247 son mayores de 50 años.

*Contenido elaborado con el apoyo de Porvenir