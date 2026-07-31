Vuelve Colombia Tech Fest, el encuentro para hacer negocios y explorar oportunidades de inversión

Imagine cruzarse en el mismo lugar con un inversionista que llegó de Singapur, un founder que acaba de cerrar su primera rueda de negocios y el CEO de una fintech que ya factura en tres países. Esta es una coincidencia que ocurre solo en escenarios de alto impacto como Colombia Tech Fest, el festival insignia de Colombia Tech Week, que este año transformará el Parque Museo El Chicó de Bogotá en un epicentro de los negocios y la tecnología.

Así lo confirman Nicolás Cruz, Laura Forero, Liz Hernández y María José Echeverri, sus fundadores. “Los asistentes encontrarán conferencistas de altísimo nivel y talleres con voces destacadas. Es como bajar LinkedIn a un lugar físico para que las personas puedan aprender”, aseguró Hernández, también gerente del festival. “Este año reuniremos a 14.000 asistentes y más de 160 speakers internacionales en dos escenarios: Orígen y Raíz, bajo el concepto de ‘Construir después del hype’”.

Entre ellos sobresalen Santiago Suárez, de Addi; Tomás Bercovich, de Global66, y Felipe Villamarín, cofundador de Rappi, quien llevará el playbook real de construir un líder global desde la región. “Detrás de los diferentes emprendedores también hay una persona con una historia que vale la pena contar”, precisó Hernández. Por eso, personajes como Juan Pablo Raba, creador del pódcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, se sumó este año a la agenda.

El Museo Parque El Chicó, en Bogotá, será el epicentro de la tecnología y los negocios durante el Colombia Tech Fest. Foto: Henry Lozano - Colombia Tech Week

Solo en la versión anterior, más de 500 inversionistas con 350.000 millones de dólares en activos bajo gestión participaron del evento. “Es una cantidad muy importante de recursos caminando por el parque”, detalló Cruz, gerente general de Colombia Tech, quien asegura que este año la cifra se repite con fondos que llegan desde Asia, Europa, África, Estados Unidos y toda Latinoamérica, además de una agenda paralela con family offices y limited partners que “hasta ahora era invisible para el público”.

Para María José Echeverri, líder de ventas y de la relación con fondos de capital de riesgo, ese contraste es justamente la oportunidad que un corporativo no encuentra en otros eventos de la industria: “La oportunidad está en conectarse a lo que no tiene fácil acceso: conversaciones de tecnología o fundadores de alto impacto contando qué están haciendo dentro de sus modelos de negocio”.

Agenda completa

Los espacios de esparcimiento también configuran una apuesta importante para el festival. “En este mismo lugar también podrán comer, tomar un buen cóctel, hacer parte del espacio wellness con deporte y actividades de bienestar, conectar con nuevas personas y salir de su zona de confort”, señaló Echeverri.

Toda la experiencia comienza una semana antes con el arranque de Colombia Tech Week. Laura Forero, cofundadora y cabeza de operaciones, explicó que el evento reunirá en total más de 150 eventos gratuitos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Sogamoso y Cartagena, pensados para distintos momentos del emprendedor.

“Para el que está empezando hay espacios para construir conexiones y comunidad; para founders más experimentados, cenas privadas y conversaciones técnicas sobre levantamiento de capital”, explicó Forero. Esa semana funciona como la antesala de lo que ocurre el 13 y 14 de agosto en el Colombia Tech Fest, cuando todos esos actores —inversionistas, corporativos, founders— se reencuentran en el Parque El Chicó.

Justamente ahí radica la verdadera diferencia frente a cualquier otro evento del sector. “No prometemos ventas, pero sí muchas conexiones de valor, sobre todo espacios inolvidables no solo por el contenido, sino por las personas que te vas a encontrar”, resumió Cruz. Finalmente, con asistentes de más de 30 países, Colombia Tech Fest se consolida como el lugar donde, después de una semana entera de conversaciones dispersas en seis ciudades, el ecosistema tecnológico latinoamericano vuelve a cruzarse en un mismo lugar.