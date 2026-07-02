Binance refuerza su estrategia en América Latina con el nombramiento de Daniel Acosta como director regional

Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo por volumen de negociación y número de usuarios, refuerza su estrategia para acercar los activos digitales a la vida cotidiana de los usuarios en América Latina, mediante productos y servicios accesibles, seguros e innovadores

En primer lugar, designó a Daniel Acosta, quien hasta hoy se había desempeñado como gerente general para Colombia y otros países de la región, como el nuevo director general para América Latina, y en segundo lugar buscará dar mayor relevancia al mercado de la digitalización, evidenciando su usabilidad, mediante productos innovadores, seguros y de fácil acceso.

De acuerdo con Daniel Acosta, América Latina es una de las regiones de mayor crecimiento en adopción de dinero digital, donde el acceso a servicios financieros aún tiene un margen significativo de crecimiento. En efecto, el informe de Adopción de Cripto de Chainalysis 2025 indica que la adopción cripto en América Latina aumentó 63 por ciento el año pasado, solo por detrás de la región de Asia-Pacífico, reflejando una creciente demanda tanto del segmento minorista como institucional.

“Hay una gran oportunidad debido a que Binance no es solo un exchange cripto, es una súper app financiera, con una propuesta de valor integral que se vuelve mucho más relevante para la región. Nuestro compromiso es el de responder a las expectativas y necesidades de los usuarios locales, y construir la infraestructura necesaria para conectarlos con el sistema financiero global”, precisó Acosta.

La ejecución de la estrategia estará centrada en el usuario, con soluciones de pago más fluidas, servicios transfronterizos, pares de negociación y productos que permitan generar rendimientos sobre la inversión, entre otros.

Actualmente, la compañía ofrece 32 pares de negociación en monedas fiduciarias locales en distintos mercados. Recientemente expandió las soluciones de pago en la región, incluyendo la Binance Card, herramientas con código QR y la integración del sistema de pago brasileño Pix con Binance Pay, permitiendo pagos instantáneos y fluidos en reales brasileños, usando cripto.

La base global de usuarios de Binance superó los 320 millones, con un volumen negociado de 34 billones de dólares en la plataforma en 2025, un logro que refleja la acelerada tasa de adopción de activos digitales y blockchain a nivel global. Comprometida con el desarrollo sostenible de la industria, la bolsa ha venido incrementando sus inversiones en seguridad, cumplimiento y educación para proteger los fondos de los usuarios y el ecosistema.

Nuevos liderazgos

Daniel Acosta es Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Gestión de la FIU y ha completado estudios en Procesos de Innovación y Pensamiento Exponencial en Singularity University. Antes de unirse a Binance, dedicó la mayor parte de su carrera a la industria de pagos y tecnología.

Durante 10 años ocupó varios cargos en Mastercard, desempeñándose recientemente como Líder Regional para América Latina y el Caribe de productos de Cripto, Blockchain y Comerciales. También fue responsable de gestionar la estrategia de la línea de productos de pago en los segmentos Cripto, Mercado Grande, PyME y B2B, así como liderar, gestionar y desarrollar equipos en toda la región.

Acosta continuará supervisando la región de Colombia, Centroamérica y el Caribe, donde lideró estrategias que ayudaron a Binance a alcanzar hitos relevantes desde que se incorporó a la plataforma en 2022, incluyendo la primera licencia regulatoria otorgada a un exchange cripto por El Salvador, obtenida por Binance en 2023.

Por su parte, Guilherme Nazar, ex director de Latam, asumirá un rol de asesoría estratégica como parte de una sucesión de liderazgo planificada. Seguirá apoyando la estrategia a largo plazo de Binance en la región, mientras persigue nuevas oportunidades de emprendimiento asociadas a las áreas de finanzas y tecnología.

*Contenido elaborado con el apoyo de Binance