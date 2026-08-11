Una noche para transformar esperanza en oportunidades: la apuesta de Funsebas por las familias que enfrentan el cáncer infantil

Cada año, cientos de familias en Colombia reciben un diagnóstico de cáncer infantil, una situación que transforma sus vidas y que plantea desafíos que van más allá del tratamiento médico. Las necesidades de alimentación, salud mental, acompañamiento emocional y estabilidad económica pueden convertirse en dificultades adicionales durante el proceso. Bajo esta mirada integral nació la Fundación para la Salud, Estudio, Bienestar y Aprendizaje Social (Funsebas), una organización que trabaja por mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias.

La fundación nació en Bogotá en 2020, inspirada en la historia de Juan Sebastián, hijo de Karen García, quien enfrentó el cáncer y falleció en septiembre de ese mismo año. Desde entonces, su familia decidió convertir su legado en una iniciativa de acompañamiento para otras familias que atraviesan situaciones similares.

Como parte de esta labor, desde hace seis años se realiza la Gala Funsebas. En septiembre de 2026, el encuentro llegará bajo el lema El Año de la Esperanza, con el propósito de reunir a empresarios, organizaciones y ciudadanos alrededor de una causa que busca convertir la solidaridad en acciones concretas.

“La Gala nació con un propósito muy claro: transformar la solidaridad en acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes con cáncer”, afirma Karen García, directora y fundadora de Funsebas.

Karen García, la médica que convirtió el dolor en una fundación que ayuda a niños y jóvenes con cáncer

Una noche por la solidaridad

En cada edición de la gala se han recaudado entre 100 y 200 millones de pesos, y para 2026 la expectativa es superar esta cifra. Los recursos contribuyen al desarrollo de los dos programas más grandes de la fundación: Cuidado y Soporte y Bienestar Económico, orientados a brindar acompañamiento integral a los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

A partir de esta labor también se desarrollan proyectos relacionados con Seguridad Alimentaria, Salud Mental, Realizando Sueños, Navidad Feliz, Club de Jóvenes y Familias en Duelo, iniciativas que responden a diferentes necesidades de los pacientes y sus cuidadores. La fundación atiende alrededor de 300 niños cada año, de acuerdo con la información suministrada para esta edición.

“La Gala Funsebas nació con un propósito muy claro: transformar la solidaridad en acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes con cáncer”, afirma Karen García, directora y fundadora de Funsebas. Foto: Funsebas A.P.I.

Funsebas tiene su principal operación en Bogotá y Cundinamarca y también cuenta con presencia en Neiva, Pitalito y el Chocó, con el propósito de acompañar a familias que enfrentan diferentes desafíos durante el proceso de atención y tratamiento.

“Durante mucho tiempo apoyar a los niños con cáncer se entendió como un acto de generosidad. Hoy creemos que debe asumirse como una decisión responsable de país, porque ningún tratamiento puede ser realmente exitoso si las familias enfrentan solas las barreras sociales y económicas que trae la enfermedad”, señala García.

La gala busca, además, consolidar una red de empresas y organizaciones comprometidas con una inversión social sostenida. Durante la velada se desarrollarán espacios de encuentro, música, reconocimientos y actividades de sensibilización alrededor de la realidad que viven los niños, adolescentes y sus familias.

Para García, este trabajo también se proyecta hacia el futuro. La organización tiene como meta convertirse, hacia 2030, en una referencia de atención integral y actualmente trabaja en el sueño de construir el primer Centro Integral para Niños con Cáncer en Colombia, un espacio que busca reunir atención y acompañamiento para esta población y sus familias.

“Las empresas tienen la capacidad de generar un impacto enorme cuando dejan de ver estas causas como una acción aislada de responsabilidad social y las convierten en parte de una apuesta sostenida por el desarrollo social”, afirma la directora.

¿Cómo participar en la Gala Funsebas 2026?

Quienes quieran sumarse a la edición 2026 podrán hacerlo mediante una entrada individual de 500.000 pesos o una mesa para 10 personas por 5 millones de pesos. También están disponibles diferentes modalidades de patrocinio: Plata, por 5 millones de pesos; Oro, por 10 millones de pesos, y Diamante, por 20 millones de pesos.

La gala será un espacio para compartir, generar conexiones y conocer de cerca la labor de la fundación, pero, sobre todo, para contribuir al fortalecimiento de programas que acompañan a niños, niñas, adolescentes y familias que enfrentan el cáncer infantil.

Los interesados en adquirir sus entradas o conocer las modalidades de participación pueden hacerlo a través de la página oficial de la Gala Funsebas.

Más que una noche de recaudación, la Gala Funsebas busca que los recursos movilizados se traduzcan en acompañamiento durante todo el año. La apuesta es que la solidaridad pueda convertirse en alimentación, apoyo emocional, bienestar económico y oportunidades para que los niños y adolescentes continúen desarrollando sus proyectos de vida, mientras sus familias encuentran una red para afrontar uno de los momentos más difíciles de su historia.