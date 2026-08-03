Alianzas con propósito: el verdadero motor de la sostenibilidad social

Ninguna organización, por sólida que sea su estrategia, transforma realidades profundas en solitario. Esa es una certeza que en Fundación Red Conciencia Social hemos aprendido a fuerza de proyectos, comunidades y aliados: las alianzas dejaron de ser acuerdos de cooperación puntual o líneas de financiación compartidas. Hoy son, ante todo, un propósito común que se construye se mide y se sostiene en el tiempo.

Este es el momento de decirlo con claridad: las alianzas estratégicas —diseñadas bajo un enfoque de doble materialidad y bidireccionalidad— son el mecanismo más efectivo que tenemos para generar proyectos de alto impacto. Y el verdadero reto no está en lo ambiental, donde ya sabemos medir. Está en la manera en que medimos y gestionamos el impacto social.

De la cooperación transaccional al propósito compartido

Durante años, las alianzas del sector social se diseñaron como relaciones transaccionales: una parte ponía los recursos, la otra ejecutaba. Ese modelo ya agotó su capacidad de generar cambios estructurales. Las alianzas que hoy producen resultados de verdad se sostienen sobre tres pilares:

Visión compartida: los aliados no solo coinciden en objetivos, sino en la teoría de cambio que sustenta el proyecto.

Corresponsabilidad: cada actor asume riesgos, no solo beneficios.

Aprendizaje mutuo: la alianza se convierte en un espacio de conocimiento bidireccional, no en una relación jerárquica entre “donante” y “receptor”.

Cuando una alianza se sostiene en un propósito compartido, sus resultados dejan de caber únicamente en una casilla financiera y empiezan a integrarse, de forma natural, en los informes de sostenibilidad como evidencia de valor generado en conjunto.

Doble materialidad: mirar hacia adentro y hacia afuera

El enfoque de doble materialidad —evaluar tanto el impacto que una organización genera en la sociedad y el ambiente, como el impacto que las condiciones sociales y ambientales tienen sobre esa organización— se ha convertido en el estándar que hoy da credibilidad a cualquier estrategia de sostenibilidad.

Aplicado a las alianzas, este enfoque obliga a hacerse dos preguntas al mismo tiempo: Primero, ¿qué transformación produce la alianza en el entorno? (materialidad de impacto) y, segundo, ¿qué riesgos y oportunidades genera ese entorno para la sostenibilidad de la alianza y de la fundación? (materialidad financiera)

Esa doble mirada evita que las alianzas se diseñen solo desde la buena voluntad, y permite priorizar los proyectos donde el impacto ambiental y social resulte, además, sostenible en el tiempo para todas las partes.

Bidireccionalidad: el aliado también se transforma

Una alianza bidireccional reconoce que el impacto no fluye en un solo sentido. La fundación aporta conocimiento territorial, legitimidad social y capacidad de ejecución; el aliado aporta recursos, tecnología o alcance. Pero el verdadero valor aparece cuando ambas partes modifican sus prácticas a partir de lo aprendido en conjunto.

Esa bidireccionalidad es, precisamente, lo que convierte una alianza en un activo estratégico para los informes de sostenibilidad: no se trata de reportar una donación, sino de documentar una co-creación de valor, con indicadores compartidos y responsabilidades claras para ambas partes.

El verdadero desafío: medir lo social con el mismo rigor que lo ambiental

Aquí se concentra el reto mayor. El impacto ambiental cuenta hoy con métricas relativamente consolidadas: emisiones, huella hídrica, uso de recursos. El impacto social, en cambio, es intrínsecamente más difícil de capturar. Los cambios en calidad de vida, la cohesión comunitaria, el empoderamiento o la confianza institucional no se miden con la misma precisión que una tonelada de CO2 evitada.

Pero esa dificultad no puede convertirse en excusa para medir menos. Debe ser, más bien, un llamado a medir mejor. En Fundación Red Conciencia Social hemos priorizado cuatro prácticas concretas:

Indicadores mixtos: combinar métricas cuantitativas —cobertura, beneficiarios, permanencia— con métricas cualitativas validadas —percepción, satisfacción, cambios de comportamiento—.

combinar métricas cuantitativas —cobertura, beneficiarios, permanencia— con métricas cualitativas validadas —percepción, satisfacción, cambios de comportamiento—. Líneas base sólidas: sin un punto de partida claro no hay manera honesta de demostrar el cambio atribuible a la alianza.

sin un punto de partida claro no hay manera honesta de demostrar el cambio atribuible a la alianza. Teoría de cambio explícita: cada alianza debe declarar, desde el diseño, qué resultado social espera lograr y con qué evidencia lo va a demostrar.

cada alianza debe declarar, desde el diseño, qué resultado social espera lograr y con qué evidencia lo va a demostrar. Eficiencia en la recolección de datos: medir bien no significa medir más. Significa construir sistemas de monitoreo livianos, replicables y sostenibles en el tiempo, que no consuman más recursos que el propio proyecto.

De la medición a la narrativa de sostenibilidad

Un dato social bien medido pesa igual —o más— que un dato ambiental en un informe de sostenibilidad, porque conecta directamente con la licencia social de operación de cualquier organización o empresa aliada. Por eso, desde la dirección de la fundación insistimos en que toda alianza debe cerrar su ciclo con tres elementos:

Resultados medibles y verificables. Aprendizajes documentados para ambas partes. Evidencia clara de eficiencia: impacto logrado por recurso invertido.

Esa trazabilidad es lo que permite que una alianza deje de ser una anécdota dentro de un informe y se convierta en un caso de sostenibilidad con valor estratégico: replicable y defendible ante grupos de interés cada vez más exigentes.

El reto no está en aceptar que lo social es más difícil de medir que lo ambiental. Eso ya lo sabemos. El reto está en construir, con cada aliado, sistemas de medición eficientes capaces de demostrar que ese impacto social es real, atribuible y sostenible.

Las alianzas de alto impacto no se sostienen en la buena intención. Se sostienen en el diseño riguroso de un propósito compartido, evaluado bajo una lógica de doble materialidad y de bidireccionalidad real.

Desde Fundación Red Conciencia Social seguimos apostando por alianzas que no solo generen resultados para un informe, sino transformación verificable para las comunidades y los territorios donde trabajamos.

Maria Claudia López Lasprilla, directora Fundación Red Conciencia Social