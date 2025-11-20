Alejandra Torres: la empresaria que habló de energía femenina y construcción sostenible cuando pocos lo hacían

Hija de madre estadounidense y padre colombiano, creció entre la tradición bogotana y una educación liberal. Estudió Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Pensilvania y en Wharton, respectivamente.

Ha sido banquera, consultora del Banco Mundial, jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, jurado de Shark Tank, empresaria, coach y madre. Vivió una vida de logros profesionales hasta que una grieta interna la hizo parar. Lo dejó todo para recorrer Suramérica con una mochila a cuestas. Nueve meses después, volvió con una certeza: “Mi espiritualidad está en la tierra. Yo vine a proteger esto”.

En 2008 se asoció con sus hermanos y creó Contempo, una constructora pionera en sostenibilidad. Bajo su liderazgo, fue certificada como Empresa B, o sea que además de perseguir beneficios económicos cumple con altos estándares de transparencia y responsabilidad social y ambiental.

“Emprender desde lo femenino es aceptar que somos cíclicas. No todo es escalar sin parar: hay pausas, duelos, inviernos y también hay brotes”, señala.

También ayudó a conformar el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y FBN Colombia, una red de empresas familiares. Hoy preside Sistema B Colombia, desde donde impulsa una economía en la que regenerar sea más importante que sostener.

Durante casi toda su vida adulta se ha preguntado cómo sintonizar el liderazgo con el cuerpo, la tierra y los ciclos naturales. La respuesta tomó forma en 2017, cuando fundó la Academia Musas.

Más de 1.400 mujeres de una treintena de países han pasado por sus procesos de transformación, que incluyen inmersiones, cursos y círculos, en los que se habla tanto de ventas y planeación financiera como de intuición, fuego interno, deseo y descanso. “Nos enseñaron que ser exitosas era adaptarnos a un mundo que no fue creado para nosotras. Pero la energía femenina es poderosa, espontánea, sabia. Y el sistema le teme. Este era un tema del que poco se hablaba”.

Torres habló de sostenibilidad antes de que fuera una exigencia para las empresas. Y fundó Musas cuando el tema de la energía femenina no estaba en auge.