María Margarita Castro, liderazgo femenino en la consultoría de innovación y tecnología

Llegó al mundo de la consultoría en innovación con una robusta experiencia en mercadeo y negocios, lo que le ha permitido abordar la evolución digital con una perspectiva más amplia.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 4:00 p. m.
María Margarita Castro es CEO de BluHorizon
María Margarita Castro es CEO de BluHorizon

La barranquillera María Margarita Castro Osorio llegó al mundo de la consultoría en innovación con una amplia experiencia en mercadeo y negocios, lo que le ha permitido abordar la evolución digital desde una perspectiva estratégica y humana. Hoy lidera BluHorizon como su CEO, una firma de tecnología que busca ser socia estratégica de empresas y organizaciones que quieran construir plataformas de inteligencia artificial y armar equipos tecnológicos integrados con los objetivos del negocio, priorizando la ejecución rápida y eficiente.

Antes de fundar la compañía, Castro estuvo al frente de Nisum Colombia, allí lideró la llegada e integración de la consultora en el mercado nacional. Durante su gestión como Country Head abrió las puertas de la operación local y la consolidó con un equipo creciente de desarrolladores y soluciones integrales para clientes de distintos sectores.

Para Castro, implementar tecnología no basta. Es necesario comprenderla, usarla con criterio y conectarla con los modelos de negocio. Esa convicción fue uno de los motores que la llevaron a emprender. “Toda la vida fui corporativa. Llevo seis meses como empresaria y el impulso ha sido ver que las compañías pequeñas y medianas nunca han tenido el soporte ni el acompañamiento para crecer. Eso me inspiró a poder ayudarlas, siendo yo una de ellas, y a entender cómo potenciarlas”, explica.

Aunque su carrera no comenzó en el sector tecnológico, su paso por el antiguo Banco Colpatria, donde trabajó en el área de Mercadeo, y su liderazgo comercial regional en Sodexo, le dieron las herramientas para moverse con solvencia en entornos de innovación y transformación digital.

Detrás de ese recorrido corporativo, Castro expone una dimensión personal que atraviesa su manera de asumir el liderazgo. “Soy una feliz y orgullosa madre de tres hijos que ya no viven conmigo. Como buena costeña, soy alegre. Me encantan el baile y los pilates. Disfruto la meditación y tener mi propio espacio. Es un balance y así lidero. Creo que todos somos parte de un mismo mundo y, como tal, todos tenemos algo para aportar cada día”, cuenta.

Paralelamente a su desarrollo empresarial, ha impulsado iniciativas orientadas a aumentar la participación femenina en tecnología. Desde BluHorizon ha trabajado con fundaciones y aliados como Microsoft, Google y Amazon en programas educativos que forman a mujeres y jóvenes en herramientas digitales, con el propósito de reducir brechas de acceso y fomentar competencias en sectores tradicionalmente subrepresentados.

Su visión combina la ejecución tecnológica con un enfoque humano, apostándole a soluciones que no solo sean eficientes, sino inclusivas y generadoras de impacto social. En ese camino, el crecimiento internacional ya está en el radar. “Queremos expandir el mercado de BluHorizon a México, Estados Unidos y Centroamérica en el mediano y largo plazo”, concluye.

