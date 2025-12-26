María Margarita Castro, liderazgo femenino en la consultoría de innovación y tecnología

La barranquillera María Margarita Castro Osorio llegó al mundo de la consultoría en innovación con una amplia experiencia en mercadeo y negocios, lo que le ha permitido abordar la evolución digital desde una perspectiva estratégica y humana. Hoy lidera BluHorizon como su CEO, una firma de tecnología que busca ser socia estratégica de empresas y organizaciones que quieran construir plataformas de inteligencia artificial y armar equipos tecnológicos integrados con los objetivos del negocio, priorizando la ejecución rápida y eficiente.

Antes de fundar la compañía, Castro estuvo al frente de Nisum Colombia, allí lideró la llegada e integración de la consultora en el mercado nacional. Durante su gestión como Country Head abrió las puertas de la operación local y la consolidó con un equipo creciente de desarrolladores y soluciones integrales para clientes de distintos sectores.

Para Castro, implementar tecnología no basta. Es necesario comprenderla, usarla con criterio y conectarla con los modelos de negocio. Esa convicción fue uno de los motores que la llevaron a emprender. “Toda la vida fui corporativa. Llevo seis meses como empresaria y el impulso ha sido ver que las compañías pequeñas y medianas nunca han tenido el soporte ni el acompañamiento para crecer. Eso me inspiró a poder ayudarlas, siendo yo una de ellas, y a entender cómo potenciarlas”, explica.

Aunque su carrera no comenzó en el sector tecnológico, su paso por el antiguo Banco Colpatria, donde trabajó en el área de Mercadeo, y su liderazgo comercial regional en Sodexo, le dieron las herramientas para moverse con solvencia en entornos de innovación y transformación digital.

Detrás de ese recorrido corporativo, Castro expone una dimensión personal que atraviesa su manera de asumir el liderazgo. “Soy una feliz y orgullosa madre de tres hijos que ya no viven conmigo. Como buena costeña, soy alegre. Me encantan el baile y los pilates. Disfruto la meditación y tener mi propio espacio. Es un balance y así lidero. Creo que todos somos parte de un mismo mundo y, como tal, todos tenemos algo para aportar cada día”, cuenta.

Paralelamente a su desarrollo empresarial, ha impulsado iniciativas orientadas a aumentar la participación femenina en tecnología. Desde BluHorizon ha trabajado con fundaciones y aliados como Microsoft, Google y Amazon en programas educativos que forman a mujeres y jóvenes en herramientas digitales, con el propósito de reducir brechas de acceso y fomentar competencias en sectores tradicionalmente subrepresentados.

Su visión combina la ejecución tecnológica con un enfoque humano, apostándole a soluciones que no solo sean eficientes, sino inclusivas y generadoras de impacto social. En ese camino, el crecimiento internacional ya está en el radar. “Queremos expandir el mercado de BluHorizon a México, Estados Unidos y Centroamérica en el mediano y largo plazo”, concluye.