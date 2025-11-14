Martha Zambrano: “Tan pronto lanzaban un producto, ya lo quería traer”

Es madre de tres hijos y de su empresa, que ha visto crecer con la misma entrega, disciplina y amor. Para ella, liderar una organización es como formar una familia: ambos requieren perseverancia, convicción y fe. “Con eso se logra todo”, afirma con seguridad.

A los 17 años se mudó a Miami para estudiar Administración de Empresas. Allí comenzó su instinto emprendedor: vendía por catálogo productos que enviaba a Colombia. A los 19 años, descubrió su primera gran oportunidad cuando uno de sus hermanos necesitaba un computador. Al comparar precios entre Estados Unidos y Colombia, identificó un margen atractivo y decidió fundar su propia compañía de comercialización e importación de tecnología, en 1992.

Su visión estratégica se evidenció aún más durante el apagón nacional entre 1992 y 1993: comenzó a vender plantas eléctricas y aprovechó el momento para fortalecer sus finanzas y consolidar su empresa. En 1997 lanzó su marca propia, SAT (Sistemas de Alta Tecnología), que hoy hace presencia en 17 países de Latinoamérica y produce en Asia soluciones como impresoras POS, lectores de códigos de barras y contadoras de dinero.

Constante en su actualización, ha asistido a ferias especializadas en Europa, Asia y Estados Unidos, entendiendo de primera mano las dinámicas del mercado global. En el sector tecnológico, ha sido reconocida no solo por su capacidad innovadora, sino también por su liderazgo inspirador. En 2017 fue galardonada por la Fundación Iwec (International Women’s Entrepreneurial Challenge), que exalta a las mujeres emprendedoras más destacadas del mundo.

Combina su amor por la tecnología con su fe profunda, convencida de que la confianza en Dios y el trabajo con propósito abren caminos, incluso, en medio de la incertidumbre. Su mensaje es claro: los sueños se alcanzan con pasión y decisión.

En su tiempo libre disfruta del baile en familia, de su nieta y de una nueva pasión: el golf, un deporte que le enseña a soltar el control y simplemente disfrutar. “Soy competitiva en mi trabajo, pero no en el juego”, dice con una sonrisa.