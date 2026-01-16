Ciberseguridad

Andrea García Beltrán, una experta en identificar riesgos y crear soluciones

Nacida en Bogotá ha desarrollado su carrera profesional en Europa. Es una apasionada por la innovación, la tecnología y las seguridad cibernética en un mundo donde las mujeres empiezan a ser cada vez más protagonistas.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 8:15 p. m.
Andrea García Beltrán, socia de Nirvana y directora general de Riesgos Cibernéticos para Europa.
Esta bogotana siempre va un paso adelante. A los 8 años era actriz de televisión, a los 13 se graduó del colegio y a los 19 ya tenía su título de abogada de la Universidad del Rosario. En Europa creó un producto innovador, que se convirtió en estándar en el mercado de los seguros, y hace dos años fundó su propia empresa de ciberseguridad.

Durante los últimos semestres de universidad, el tema de seguros definió su camino profesional. Cursó dos maestrías en España, en Seguros Personales y en Seguros y Gestión del Riesgo, e hizo su carrera en Londres. En la capital británica ha trabajado en grandes aseguradoras, como AON, RSA, WTW y Nirvana, y se ha especializado en ciberseguridad, un tema que la apasiona y que la ha llevado a estudiar en instituciones como Harvard, Stanford y Georgetown. Ahora está formándose en inteligencia artificial, marketing y transformación digital.

“Me he enfocado en los riesgos corporativos y financieros desde el punto de vista de la responsabilidad civil, tanto la que tienen las empresas como la de los directores de consejos delegados y juntas directivas”, precisa. Es buena detectando las necesidades de las compañías y sus directivos clave frente al riesgo cibernético y desarrollando soluciones. Lo hizo hace unos años para un banco español y la medida fue adoptada por el mercado. Ahora trabaja con la seguradora Nirvana en aportar soluciones tech de gerencia de riesgos y ciberseguridad para empresas europeas con volúmenes de facturación de hasta 1.000 millones de euros. Actualmente, es socia de Nirvana y ejerce como directora de Riesgos Cibernéticos para Europa. Es host del pódcast Cibervoces, que le da voz al mundo digital e impulsa el talento colombiano. Es ChairWomen de Cyberspecs, que nació en 2023 para ayudar a las empresas a prevenir ciberataques y manejar crisis digitales de forma efectiva. “Trabajamos en una app para prestar este servicio, que se extiende a personas que enfrentan fraudes mediante mensajes de texto, clonación o robo de sus cuentas, o que sufren acoso digital”.

Todo esto, en línea con su labor como voluntaria en el board de Cyber Rights Organization, que busca garantizar los derechos humanos en el ámbito digital y brindar asistencia a las víctimas de amenazas, abusos y delitos en línea. A futuro se ve empoderando a jóvenes, sobre todo de comunidades vulnerables. “El talento no tiene estrato social, pero la mayoría de oportunidades sí. Crear iniciativas que les permitan transformar los obstáculos en posibilidades de futuro es el legado que quiero dejar”.

Nirvana| Sector: ciberseguridad| Fundada en 2023 en Londres





