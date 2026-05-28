Expertos alertan sobre riesgos digitales a pocos días de las elecciones; votantes deben tomar precauciones

A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, expertos en ciberseguridad de Kaspersky advirtieron sobre el incremento de amenazas digitales y campañas de desinformación que suelen intensificarse durante los procesos electorales.

Elecciones 2026: guía para que los colombianos residentes en Estados Unidos puedan votar

Entre los principales riesgos identificados están las encuestas falsas, enlaces fraudulentos, mensajes alarmistas y contenidos manipulados con inteligencia artificial diseñados para engañar a los ciudadanos y robar información personal o financiera.

Una combinación de factores tecnológicos, sociales y económicos hace que sea más sencillo cometer ciberataques. Foto: Getty Images

Los especialistas señalaron que el aumento de conversaciones políticas en redes sociales, plataformas de mensajería y motores de búsqueda crea un escenario propicio para que ciberdelincuentes aprovechen el interés de los usuarios en torno a las elecciones. A través de cadenas en WhatsApp, Telegram, SMS o redes sociales, los atacantes buscan dirigir a las personas hacia páginas fraudulentas o formularios diseñados para recopilar datos sensibles.

Uno de los principales focos de alerta son las supuestas encuestas electorales que circulan en internet. Los expertos recordaron que en Colombia está prohibida la divulgación de encuestas durante los ocho días previos a la jornada electoral, por lo que recomiendan desconfiar de cualquier sondeo o formulario que prometa revelar tendencias de voto o resultados “exclusivos” en ese periodo.

Asimismo, advirtieron sobre el crecimiento de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, especialmente deepfakes y deepvoices. Estas herramientas permiten crear videos o audios falsos capaces de imitar la imagen y la voz de candidatos, periodistas o figuras públicas con un alto nivel de realismo.

Según los analistas, estos contenidos pueden utilizarse para difundir declaraciones falsas, manipular la opinión pública o inducir a los usuarios a ingresar a enlaces maliciosos, realizar donaciones fraudulentas o entregar información confidencial.

Otra práctica frecuente durante las elecciones son los mensajes de “última hora” o supuestos resultados filtrados que apelan a la urgencia para captar la atención de las personas. Frases como “antes de que lo borren”, “urgente” o “último momento” suelen utilizarse para incentivar clics y compartir contenido sin verificar.

Los expertos alertan por posibles ciberatques. Foto: 123 Rf

De acuerdo con investigaciones recientes sobre hábitos digitales en Colombia, una alta proporción de ciudadanos ha estado expuesta a desinformación durante el último año, principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

“Las elecciones son momentos de alta vulnerabilidad digital porque combinan volumen de información, polarización, inmediatez y una fuerte carga emocional”, explicó Lisandro Ubiedo, experto en seguridad.

El experto señaló que actualmente el reto no solo consiste en proteger dispositivos y cuentas, sino también en fortalecer la capacidad de las personas para identificar señales de manipulación digital y verificar la información antes de reaccionar o compartirla.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Los especialistas también alertaron sobre aplicaciones y páginas falsas que prometen ofrecer resultados electorales en tiempo real, ubicación de puestos de votación o información exclusiva sobre candidatos. Muchas de estas plataformas imitan la imagen de entidades oficiales para generar confianza entre los usuarios y pueden esconder software malicioso o mecanismos para el robo de datos.

Frente a este panorama, los expertos recomendaron verificar siempre la procedencia de enlaces y mensajes, evitar compartir información no confirmada, revisar cuidadosamente videos y audios sospechosos y mantener actualizados los dispositivos electrónicos.