Colapso en BBVA: reportan usuarios de la entidad bancaria; ¿qué pasó?

Cerca de 3 millones de usuarios tiene en Colombia el BBVA, muchos de los cuales se vieron afectados durante horas por una falla tecnológica que mantuvo bloqueado el servicio a través de la aplicación y en los cajeros automáticos, según reportaron usuarios que empezaban a desesperarse con la situación.

Las personas acudían a los puntos físicos donde habitualmente se presta la atención presencial y se encontraban con la misma realidad: “No hay línea, no se puede hacer ninguna transacción”, afirmaban los trabajadores de los distintos puntos de la entidad bancaria.

“Error de autenticación”, la aparecía en la pantalla a las personas que, angustiadas, trataban de hacer sus transacciones a través de la App.

Los usuarios, desesperados, preguntaban en las redes sociales si alguien más tenía problemas o era un asunto de dificultades en la conectividad a internet.

Cajeros automáticos Foto: Getty Images

“Llevo dos horas batallando”, “me urge pagar”, “mi pago de tarjeta de crédito vence hoy”, reclamaban algunos usuarios que, incluso, pedían la intervención de la Superintendencia Financiera.

En los trinos de los usuarios se evidenciaba que la situación pareció afectar a varios países, pues en México también hubo quejosos.

Falla tecnológica en BBVA también fue reportada en México Foto: Red social X / BBVA México

¿Qué respuesta dio el BBVA?

La entidad confirmó que se trató de una falla tecnológica.

Al ser consultados sobre las razones del impasse que incomodó a miles de personas, respondieron que “el día de hoy, 28 de mayo de 2026, registramos una falla tecnológica que afectó el funcionamiento de los canales de atención a los clientes durante una hora. La situación se encuentra superada y los canales y servicios volvieron a funcionar con total normalidad”, afirmaron.

BBVA entra a la carrera por masificar los pagos QR entre personas naturales

El BBVA es un banco global con operaciones en Colombia. El universo total de clientes asciende a 77,2 millones de personas activas. En medio del desarrollo tecnológico del mundo, más de 47 millones de usuarios utilizan los canales digitales de la entidad bancaria, con lo cual ha aportado a la inclusión en el sistema financiero.

El sistema financiero está muy metido en el mundo digital. Foto: El País

Recientemente, el grupo financiero, originario de España, lanzó una nueva solución, de manera que cualquier persona puede recibir pagos mediante códigos QR directamente desde su celular, sin necesidad de datáfonos, registros comerciales ni costos adicionales para el usuario.

Esos avances son los que se ven afectados en circunstancias como las que se presentaron en Colombia este jueves.