Ecopetrol S.A. informó que su Junta Directiva, en sesión universal celebrada este miércoles, 27 de mayo, aprobó una modificación al calendario de la licencia no remunerada previamente otorgada al presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán.

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La decisión implica el aplazamiento del inicio de dicha licencia, originalmente prevista para finales de mayo de 2026.

De acuerdo con la información divulgada por la compañía, la modificación se realiza en el contexto de una incapacidad médica debidamente reportada el 26 de mayo de 2026, con una duración estimada de 30 días calendario.

Ricardo Roa, presentó una incapacidad médica ante la Junta Directiva de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Esta situación llevó a la Junta Directiva a reorganizar el periodo inicialmente contemplado para la ausencia del presidente, con el fin de asegurar la continuidad operativa y administrativa de la organización sin interrupciones en su gestión ejecutiva.

En ese sentido, la licencia no remunerada, que en un inicio debía comenzar el 28 de mayo de 2026 por un periodo de 30 días calendario, se reprogramará para iniciar una vez finalicen tanto la incapacidad médica como el periodo de vacaciones restante del presidente.

En consecuencia, el nuevo inicio de la licencia se establece a partir del 27 de junio de 2026, extendiéndose igualmente por 30 días calendario, conforme a lo originalmente aprobado.

“La licencia no remunerada que tenía efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario, como inicialmente fue revelada al mercado, iniciará una vez concluida la incapacidad y el periodo de vacaciones restante, es decir, el 27 de junio del presente año y se extenderá por los siguientes 30 días calendario”, destaca Ecopetrol.

Ricardo Roa se encuentra bajo diversas investigaciones por parte de la Fiscalía. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La Junta Directiva reiteró además su decisión de mantener en funciones de presidencia encargada a Juan Carlos Hurtado Parra, quien continuará ejerciendo como presidente encargado durante el periodo de ausencia del titular. Esta designación busca garantizar la continuidad en la toma de decisiones estratégicas y el normal desarrollo de las actividades corporativas.

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Ecopetrol S.A. destacó que la compañía continuará desarrollando sus operaciones en el marco de su estrategia empresarial, asegurando la estabilidad en sus procesos internos y el cumplimiento de sus objetivos corporativos.