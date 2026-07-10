Ricardo Roa volverá a Ecopetrol el 28 de julio: fuentes cercanas a la empresa aseguran que renunciará el 6 de agosto

En las últimas horas, una fuente cercana a Ecopetrol le confirmó a SEMANA que Ricardo Roa, presidente de la compañía, que se encontraba en vacaciones con el fin de solucionar sus líos con la justicia por dos sonados escándalos, volvería a la empresa en los próximos días.
De acuerdo con la información, Roa retomará sus funciones el 28 de julio y se espera que presente su carta de renuncia a la empresa el 6 de agosto. El objetivo del retorno de Roa a la compañía por unos días será darle cumplimiento a la entrega de información al Gobierno entrante. Por ello, se espera que se reúna con el ministro de Hacienda designado por Abelardo De La Espriella, Miguel Gómez Martínez.
Es importante recordar que, a finales del mes de mayo, Roa acordó con la Junta Directiva de Ecopetrol una licencia no remunerada a partir del 28 de mayo por 30 días. Esto para resolver sus líos con la justicia sin estar al frente de la empresa y para no afectar su operación. Sin embargo, luego de que concluyó el periodo, Roa pidió una incapacidad que le extendió su tiempo de descanso.
Roa ha sido uno de los alfiles más fuertes del Gobierno Petro. Se encargó de la misión de cerrar la industria extractiva y transformar a Ecopetrol en una empresa de energía; pero no logró concretar la idea del Gobierno, tras los tropiezos que tuvo su gestión, empañada por dos escándalos de gran magnitud.
El primero, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro para la presidencia en 2022, de la cual él fue gerente. El segundo, por un presunto tráfico de influencias que se relaciona con la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.
Lo más probable es que luego de que De La Espriella asuma el poder, el 7 de agosto, el Ministerio de Hacienda llame a una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, con el fin de cambiar a varios funcionarios de altos cargos y también a miembros de la actual Junta Directiva.
Se espera que, luego de que se defina la Junta Directiva, se nombre a un presidente encargado, para posteriormente definir el nombre del que sería el nuevo CEO de Ecopetrol.