Exfuncionario de filial de Ecopetrol se habría robado más de 11 mil dólares en viáticos: así presuntamente se quedó con la plata

Alejandro Valenzuela Rojas, exfuncionario de una filial de Ecopetrol con sede en Estados Unidos, fue judicializado por presuntamente apropiarse de 11.754 dólares, de acuerdo con lo que expuso la Fiscalía General de la Nación.

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Al parecer, este hombre hizo cobros de viáticos que no satisfacían los requisitos exigidos y de esta manera poco a poco fue acumulando una gran cantidad de dinero.

El hoy procesado tenía entre sus funciones radicar, validar y gestionar pagos por concepto de comisiones y reembolsos operativos. En medio de esto, habría ingresado hasta en cinco oportunidades al sistema de la entidad y, utilizando su usuario y contraseña, radicó solicitudes de viáticos a su nombre.

Además de esto, es acusado de intervenir para que estas peticiones fueran aprobadas y, de esta forma, girados los recursos a una cuenta bancaria de su titularidad, quedándose así supuestamente con la plata.

Las autoridades recolectaron material probatorio que evidenciaría estas acciones irregulares. Foto: Getty Images

Según la investigación realizada por la Fiscalía, Valenzuela Rojas aportó soportes con varias inconsistencias, como fechas que no correspondían a los desplazamientos reportados, referencias a eventos futuros cobrados de manera anticipada y documentos falsos.

Incluso, dentro de estos últimos hay una factura de un hotel ubicado en Houston, Estados Unidos, con la cual pretendía acreditarse una estadía entre el 18 y el 26 de octubre por un valor de 2.800 dólares.

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Con todo esto, el sujeto sustentó varios requerimientos, pues se logró evidenciar que los desembolsos se hicieron durante 2024 de la siguiente manera:

El 26 de septiembre por un valor de 3.613 dólares.

El 15 de octubre, por un valor de 786 dólares. En esta misma fecha hubo otro por 4.497 dólares adicionales.

El 6 de noviembre por un valor de 2.858 dólares.

También hubo una quinta solicitud, la cual fue equivalente a 2.179 dólares. Sin embargo, esta nunca se concretó debido a que fue bloqueada por inconsistencias detectadas.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó a Alejandro Valenzuela Rojas los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

El hombre no aceptó los cargos, por lo que el proceso en su contra continúa y las autoridades adelantan la recolección de nuevos materiales probatorios que permitan demostrar esta conducta ilegal que presuntamente tuvo el exfuncionario.