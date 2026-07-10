Lo que arrancó como una denuncia en contra del excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, ahora es una acusación formal en contra del general en retiro por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.

Defensa del general (r) Zapateiro asegura que nuevas evidencias desmontarían la teoría del caso de la Fiscalía por presunto acoso sexual

La Fiscalía General presentó formalmente la acusación en contra del general Zapateiro ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de lograr demostrar su responsabilidad en el delito que fue imputado y del que se declaró inocente.

“Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, como posible autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo”, señaló el ente acusador.

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