Judicial

Por acoso sexual, la Fiscalía acusará al excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Enrique Zapateiro

Para el ente acusador existen los elementos de prueba que advierten su responsabilidad en el delito imputado.

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Redacción Semana
10 de julio de 2026 a las 10:45 a. m.
La Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra el general (r) Eduardo Zapateiro.
La Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra el general (r) Eduardo Zapateiro. Foto: suministrada a semana api

Lo que arrancó como una denuncia en contra del excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, ahora es una acusación formal en contra del general en retiro por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.

Eduardo Zapateiro Altamiranda se declaró inocente durante la audiencia de imputación por presuntos hechos de acoso sexual contra dos subalternas del Ejército Nacional.
Defensa del general (r) Zapateiro asegura que nuevas evidencias desmontarían la teoría del caso de la Fiscalía por presunto acoso sexual

La Fiscalía General presentó formalmente la acusación en contra del general Zapateiro ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de lograr demostrar su responsabilidad en el delito que fue imputado y del que se declaró inocente.

“Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, como posible autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo”, señaló el ente acusador.

En desarrollo…