General Zapateiro se aparta de la campaña de Abelardo de la Espriella tras citación de la Fiscalía

El general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda confirmó este 30 de abril que fue citado a una diligencia judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación y ante el Tribunal Superior de Bogotá.

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A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Zapateiro señaló que en los próximos días conformará un equipo jurídico que asumirá su defensa. “Me concentraré en demostrar mi inocencia en el escenario que corresponde, que no es otro que las audiencias judiciales”, afirmó el excomandante del Ejército.

En el documento, el oficial en retiro también tomó distancia de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, con quien venía trabajando políticamente. Según explicó, su decisión busca evitar que el proceso judicial tenga lecturas políticas o interfiera en el curso de las elecciones.

“Para evitar que este proceso judicial sea utilizado con fines políticos, anuncio que me aparto de la campaña presidencial del señor Abelardo de la Espriella, a quien deseo lo mejor en la recta final de las elecciones”, indicó.

Zapateiro insistió en que enfrentará la situación con respeto por las instituciones y reiteró su compromiso con la legalidad. “He dedicado mi vida al servicio y defensa de Colombia, de sus instituciones y a la protección de la población civil”, sostuvo en el comunicado.

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Asimismo, aseguró que acatará los llamados de la justicia y ejercerá su defensa con firmeza. “Asumiré con respeto el llamado de la justicia y con vehemencia la defensa de mis derechos”, puntualizó.

El pronunciamiento se da en un momento clave para el país, a pocas semanas de las elecciones. En ese contexto, la decisión de Zapateiro de apartarse de la campaña busca evitar que su situación judicial incida en el debate electoral o sea utilizada dentro de la contienda.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre el proceso judicial que enfrenta el general, ni los hechos específicos que motivaron la citación por parte de la Fiscalía. Sin embargo, el pronunciamiento deja ver que el caso podría tener implicaciones tanto jurídicas como políticas, en medio del actual contexto electoral en el país.