Campaña de De la Espriella acepta salida de Zapateiro tras lío judicial con la Fiscalía

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella confirmó este 30 de abril que aceptó la salida del general (r) Eduardo Enrique Zapateiro, quien venía desempeñándose como coordinador de la reserva activa dentro del movimiento Defensores de la Patria, luego de que se conociera su citación judicial por parte de la Fiscalía.

General Zapateiro se aparta de la campaña de Abelardo de la Espriella tras citación de la Fiscalía

A través de un comunicado oficial, el equipo político señaló que la decisión se tomó “de común acuerdo, con respeto y sentido de responsabilidad frente a las circunstancias actuales”, en referencia al proceso que enfrenta el excomandante del Ejército por presunto acoso sexual.

El pronunciamiento se da horas después de que el propio Zapateiro anunciara que se apartaba de la campaña para concentrarse en su defensa, tras la citación a una diligencia judicial. La salida, según el movimiento, busca evitar que la situación jurídica del general interfiera en el desarrollo de la contienda electoral.

General Zapateiro se aparta de campaña de De la Espriella tras citación de la Fiscalía Foto: SEMANA

En el documento, la campaña también reveló que la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación en su contra por el presunto delito de acoso sexual, por hechos que habrían ocurrido durante su paso por el Ejército Nacional.

“Lo correcto es que el general Zapateiro concentre plenamente sus esfuerzos en su defensa y en demostrar su inocencia ante la justicia colombiana, sin que su situación interfiera en el desarrollo de la campaña ni la campaña en su proceso”, señaló el comunicado.

Pese a su salida, el movimiento Defensores de la Patria destacó la trayectoria del oficial en retiro y agradeció el respaldo brindado durante el tiempo que acompañó el proyecto político. Asimismo, expresó su confianza en que el debido proceso se adelante con garantías y que se esclarezcan los hechos.

En paralelo, la campaña hizo énfasis en su postura frente a las denuncias conocidas, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.

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“Nuestro movimiento defiende a las mujeres, su dignidad y su libertad. Este principio no admite excepciones”, subrayó el equipo en el pronunciamiento.

La salida de Zapateiro marca un nuevo capítulo en la campaña de De la Espriella, que ahora busca mantener el foco en su propuesta mientras se desarrolla el proceso judicial contra el exmilitar.

Por ahora, se espera que las autoridades avancen en las actuaciones correspondientes, mientras el general prepara su defensa en los escenarios judiciales.

Comunicado aceptando la salida del general Zapateiro de la campaña de la Espriella. Foto: Firme por la patria