Gobierno evalúa si Thomas Greg & Sons continuará produciendo unos días más los pasaportes de los colombianos

Hasta este 30 de abril el Gobierno nacional tenía proyectado que la empresa Thomas Greg & Sons continuara produciendo los pasaportes de los colombianos. A partir de este 1 de mayo el nuevo modelo contemplaba que la Imprenta Nacional, en asociación con la Casa de la Moneda de Portugal, comenzará a hacer ese proceso.

Sin embargo, este viernes los delegados de la Unión Temporal se reunieron con representantes del Gobierno para evaluar la posibilidad de que la empresa siga adelante con la producción por unos días más mientras se agota el inventario con el que contaban.

A partir de este 1 de mayo la empresa de origen británico terminaría con la elaboración de las libretas, un contrato que duró prácticamente dos décadas en las que Thomas Greg era la encargada de ese proceso; sin embargo, el presidente Gustavo Petro había pedido que la compañía terminara con ese contrato con el argumento de que también tienen uno relacionado a las elecciones.

El nuevo pasaporte contará con otro diseño. Foto: Colprensa

Prácticamente en la recta final de su gobierno, Petro logró ese propósito con varios de sus cancilleres y funcionarios investigados o sancionados.

Ahora, en el nuevo modelo, la Casa de la Moneda de Portugal se encargará de la producción mientras que la personalización estará a cargo de la Imprenta Nacional. Para ello, desde Portugal se destinaron unas máquinas que permiten ese proceso, por lo que se sabe que ad portas del comienzo del nuevo modelo han llegado representantes de ese país para verificar la operación.

Así es el diseño del nuevo pasaporte que está siendo producido por la Imprenta Nacional en apoyo con Europa

Uno de los hechos que ha generado cuestionamientos es que la Casa de la Moneda de Portugal habría subcontratado a la empresa francesa In Groupe para que parte de la producción de los documentos fueron realizados por la compañía, especialmente por temas relacionados a los elementos de seguridad que necesita cada uno de los pasaportes, así lo confirmó la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

El Gobierno ha dicho que continuará la producción de las libretas. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“En el caso del actual operador hace lo mismo porque esa tecnología no existe aquí, la tienen que elaborar en el exterior. Esto es papel moneda y todas las maquinarias y el proceso que debe tener el pasaporte no existe acá”, dijo la canciller sobre esas dudas.

Aunque algunos han alertado supuestos vacíos en el nuevo modelo, desde el Gobierno nacional han dicho que todo está dispuesto para continuar con la realización de las libretas sin la interrupción del servicio.

En ese sentido, el nuevo pasaporte contempla un nuevo diseño en el que se exaltarán varios hechos relacionados a la cultura del país.