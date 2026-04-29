A partir de este 1 de mayo la producción de los pasaportes de los colombianos dejará de estar en manos de Thomas Greg & Sons y pasará a ser responsabilidad de la Imprenta Nacional, en el convenio que se firmó con la Casa de la Moneda de Portugal.

Con ese nuevo modelo también cambiará el diseño de la libreta de los colombianos a como era conocido hasta hace poco. No solo se ajustará la imagen de la parte exterior de las libretas, sino que al interior, las páginas en las que se colocan los sellos migratorios sufrirán variaciones.

Según ha informado la Cancillería, los documentos contarán con 32 composiciones referentes a hechos que destacan en el país, como paisajes, la biodiversidad y hasta la cultura, como por ejemplo, las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez narradas en su obra Cien años de soledad.

Los pasaportes contarán con chips de seguridad para su verificación internacional. Foto: Catalina Olaya

“Cada página del nuevo pasaporte colombiano es un relato visual de nuestra nación”, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En las páginas los colombianos podrán encontrar imágenes relacionadas a sitios turísticos del país, santuarios, aves icónicas como el cóndor de los andes, colibrís, referencias indígenas, entre otros.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron que no solo se trata de diseño sino que cada página incluirá sellos de seguridad reconocidos a nivel internacional.

Este 1 de mayo Thomas Greg & Sons dejará de producir los pasaportes en el país, en medio de dudas sobre ese proceso

Según confirmó la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, este nuevo modelo de pasaporte ya ha sido impreso y personalizado a algunos colombianos y algunos ya habrían viajado fuera del país con este documento.

El nuevo modelo contempla que la producción de la libreta está a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal y posteriormente llegará a la Imprenta Nacional para su personalización.

Las libretas contarán con un nuevo diseño. Foto: Catalina Olaya

Sin embargo, se han generado cuestionamientos por un informe de la Procuraduría que alerta que la empresa francesa In Groupe tiene filiales que han sido investigadas en Ucrania por temas relacionados a la producción de documentos.

Sobre ese tema puntual, la canciller dijo que la Casa de la Moneda emitió un comunicado pues es la encargada de esos detalles de seguridad. “En el caso del actual operador hace lo mismo porque esa tecnología no existe aquí, la tienen que elaborar en el exterior. Esto es papel moneda y todas las maquinarias y el proceso que debe tener el pasaporte no existe acá”, dijo la canciller.

La ministra de Relaciones Exteriores agregó que por parte de Portugal ya se ha confirmado que hay un stock inicial de 203.000 libretas que serán entregadas al país para este nuevo modelo.