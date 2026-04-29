Gobierno Petro anunciaría dos nuevos decretos en el Día del Trabajo: podría haber cambio de reglas

El próximo 1 de mayo, Colombia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones en el marco del Día del Trabajo, que serán lideradas por el presidente Gustavo Petro. Por lo mismo, se espera que el mandatario entregue un discurso, tal como ha hecho en otras oportunidades.

Gustavo Petro afirmó que liderará las marchas del 1 de mayo desde Medellín

Pero, además de esto, también sería el escenario para anunciar dos nuevos decretos que llegarían desde el Ministerio de Trabajo. El primero, según recogió Blu Radio, es un plan de negociación colectiva del sindicalismo.

Con esto, entre otras cosas, se recalcaría ese enfoque del Gobierno de reconocer a los sindicatos como sujetos de reparación colectiva.

El segundo, que todavía está en proceso, tendría como objetivo precisar las reglas de la tercerización laboral en el país y, por ello, abordaría varios aspectos. Esta norma, al parecer, aplicaría para ambos sectores: público y privado.

Marcha por el Día del Trabajo. Foto: Lina Gasca

La idea es establecer una diferenciación entre la tercerización laboral y los contratos temporales, por lo que una de las claves es que las actividades misionales de una empresa no puedan ser tercerizadas.

En ese sentido, las funciones que constituyen el núcleo de la compañía o del negocio deberán ser desarrolladas directamente por trabajadores vinculados a la organización y no por medio de esquemas de tercerización.

Asimismo, se plantea que en estos casos no exista la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios o a término fijo.

Colombia se prepara para marchas este 1 de mayo: estos son los horarios y puntos de concentración en distintas ciudades

De igual forma, otro de los puntos importantes es que se comenzaría a hablar de “solidaridad de empleador”, lo que implicaría que la compañía principal responda por las obligaciones laborales en caso de que el tercero incumpla.

Con todo esto, entre otras cosas, el Gobierno Petro estaría intentando evitar que la tercerización se convierta en una forma de precarización laboral y que, con ello, se irrespeten los derechos de los trabajadores.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El Ministerio de Trabajo precisó que este decreto se ha venido elaborando mediante un trabajo conjunto con distintos gremios, con el fin de tener en cuenta todos los puntos de vista.