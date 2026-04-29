Gustavo Petro generó revuelo por mensaje que publicó sobre Simón Trinidad e Iván Márquez: “Fueron víctimas”

El presidente de la República, Gustavo Petro, generó una ola de reacciones por un mensaje que publicó en sus redes sociales, en el que mencionó al excabecilla de las Farc Simón Trinidad y al jefe de la Segunda Marquetalia Iván Márquez.

En el mensaje, el mandatario colombiano indicó que tanto Simón Trinidad e Iván Márquez “también fueron víctimas”, refiriéndose a la historia desconocida de ambos señalados criminales.

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“La historia desconocida de personas como Simón Trinidad e Iván Márquez y que consiste en que también fueron víctimas. Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio hecho sobre el partido de izquierda: Unión Patriótica (UP) con 5.038 militantes desarmados y asesinados frente a sus familias por una alianza entre militares, extrema derecha y los peores narcotraficantes del entonces”, expresó el jefe de Estado.

Y avanzó en el llamativo mensaje: “La reacción de muchos perseguidos fue tomar las armas. Y es ahí donde aparecen las historias de Simón Trinidad, preso en EE. UU. sin que ningún gobernante de EE. UU. haya decidido amnistiar a pesar de ser un firmante de paz”.

“Y es el caso de Iván Márquez que era representante a la cámara de la UP y perseguido también, se fue a las armas. Y creo que está hoy muerto o incapacitado totalmente, engañado otra vez por su propia debilidad armada, cuando se le pedía era mucha resistencia por la paz. Las víctimas se vuelven victimarios si no hay justicia y reparación. Es la historia de los últimos 75 años de violencia en Colombia”, manifestó el presidente Gustavo Petro.

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La postura del mandatario colombiano se dio luego de que la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) tomó la decisión este 29 de abril de reconocer como víctima a alias Simón Trinidad, quien en su momento fue excabecilla del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc. La medida se dio dentro del caso 06, que investiga los hechos relacionados con el genocidio de los miembros de la Unión Patriótica.