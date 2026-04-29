Gustavo Petro reconoció que le dijeron que buscara “reelegirse”: la revelación agitó la arena política de cara a las elecciones

Este miércoles 29 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, destapó una infidencia que llamó la atención de los asistentes a un evento que se desarrolló en la Feria del Libro en Corferias.

En un conservatorio en el que participó el mandatario, en la presentación del libro Diario de una transición histórica, de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el jefe de Estado habló de algo que le dijeron: “Busque reelegirse”.

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“La desconcentración del poder en el pueblo mismo. Y tres, no ejercer poderes autoritarios. No pensar en la permanencia del poder. Cuando me decían ‘busque reelegirse’, sí, se puede buscar. Pero no me pareció lo correcto”, expresó el presidente Petro en el auditorio.

Además expresó: “A López Obrador (expresidente de México) tampoco le pareció lo correcto. Creo que había que dejar un mensaje en el pueblo latinoamericano y en la humanidad de que las transformaciones se pueden hacer sin que la figura más determinante en hacerlas permanezca en el poder”.

El presidente Gustavo Petro reveló desde la Feria del Libro que le sugirieron que “buscara reelegirse”, pero señaló que “no le pareció correcto”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qhZH3BLNGR — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026

“Hay otros y otras, pero siempre en un proceso de desconcentración del poder en la base misma de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones sobre el campesinado las debe tomar el campesinado, que las decisiones sobre los pueblos indígenas las deben tomar los pueblos indígenas”, insistió en el conservatorio.

También indicó sobre la reflexión que hizo de la democracia y la transición del poder: “Que la decisión sobre la mujer la deben tomar las mujeres. Por ejemplo, en el tema reciente de los impuestos prediales, se ponen sobre los pobres, se ponen sobre los ricos, no se ponen sobre ninguno y entonces no hay plata para el lado de la salud, pues la deben tomar los pueblos de los municipios mismos. Es decir, que hay que empezar a vivir cada vez formas más profundas de democracia”.

Esa declaración del mandatario colombiano contrasta con lo que afirmó en días pasados. En esa ocasión Petro indicó que si estuviera habilitada la figura de la reelección, ganaría “de lejos” en primera vuelta”.

“Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección —que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más—, entonces sería, sobrado, presidente de Colombia. De lejos, lejos, lejos”, aseguró el mandatario colombiano en esa ocasión.

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Y concluyó: “Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como sí otros, en el articulito”.