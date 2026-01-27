Política

Armando Benedetti enciende polémica: “Si hubiera reelección, Petro gana otra vez”

El ministro del Interior indicó que el jefe de Estado podría superar a todos los candidatos que compiten por la Presidencia.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 11:39 a. m.
El presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, ministro del Interior.
El presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Joel González - Presidencia de la República

El círculo cercano del presidente Gustavo Petro volvió a desempolvar la idea de la reelección. Esta vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que si el jefe de Estado pudiera competir nuevamente por la Casa de Nariño, tendría claras posibilidades de ganar.

En las últimas horas, el alto funcionario emitió dos comunicaciones en sus redes sociales que han generado revuelo entre la opinión pública. En la primera, resaltó la imagen positiva que Petro proyecta en encuestas, mientras que en la segunda sacó bajo la manga una canción.

De acuerdo con el ministro, “el 48,8 % es la imagen positiva del presidente Gustavo Petro. 42,1 % dice que no les gusta. Fui el primero en decir que, si hubiera reelección, ganaría el presidente Petro”.

Exministro de Gustavo Petro le dijo que busca “aferrarse al poder” y el presidente le respondió con llamativo mensaje

En un video se le escuchó decir: “Si por cualquier calle de Colombia, si usted va caminando por una de estas, uno se encuentra a un obrero, a un vigilante y hasta a un policía, le dicen: ‘Viva Benedetti, viva Petro’, pero los del Country te ponen mala cara, o los dueños de la casa también te ponen mala cara”.

Para él, “Petro es un berraco”, y enumeró cada uno de los logros que se le atribuyen: “Petro bajó la gasolina, bajó el dólar, no subió el pescado, ni el grano, ni el pollo, ni el huevo. Si hoy todos los candidatos, ninguno de ellos, sáquelo de ahí, todos los candidatos a la Presidencia, hoy Petro les ganaría”.

En una segunda grabación, esta vez al ritmo de la música, Benedetti bailó con la siguiente canción: “Benedetti lo dijo clarito en la calle: ‘Si hubiera reelección, Petro se la lleva otra vez’. Las cifras no mienten, las encuestas lo respaldan. Les bajó el sueldo a los congresistas. Al campesino, al obrero, al que madruga, le subió el salario, les devolvió el orgullo, (…)”.

En redes sociales, se cuestiona si el ministro del Interior estaría incurriendo en presunta participación en política. No solo ha llamado la atención de la opinión pública estas dos grabaciones, sino que hay varios antecedentes.

Recientemente, la senadora María Fernanda Cabal radicó una queja disciplinaria en su contra por, aparentemente, “usar su cargo para promover la continuidad del proyecto político de Petro. Es un intento disfrazado de reelección, contrario a la Constitución. Con trampa, ganaron; de la misma manera pretenden mantener el poder”.

